Norsk kollektivtransport omfavner mobile betalingsløsninger

Norge ligger på verdenstoppen i bruk av kontantløse betalinger per innbygger. I tillegg er vi noen råtasser når det kommer til å reise kollektivt. Ifølge SSB ble det registrert rekordhøye 680 millioner kollektivreiser i Norge i 2018.

Slått sammen ser vi en trend i bedre tilgjengelighet og service mellom kollektivtilbyderne og betalingsselskapene. Og her har Vipps spilt en viktig rolle, skriver Vipps selv, i en pressemelding.

Full dekning

– Det er ikke mange år siden du stod med myntene i hånden og skulle betale for togbilletten din. De siste årene har det skjedd et digitalt skifte i hvordan kollektivtilbyderne har forenklet reisen til millioner av nordmenn, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps.

Det hun sikter til er hvordan man i dag kan reise fra nord til sør i Norge med kollektivtransport uten å ta med den fysiske lommeboken.

Vipps har inngått partnerskap med Skyss (Hordaland) og ATB (Trondheim), og med det skal nordmenn ha fått full Vippsdekning på kollektivtransport i Norge.

Kommunikasjonssjefen i Vipps forteller at selskapet har hatt et stort fokus på å forenkle betalingen for kollektivtransport, og at det skal være både enkelt å raskt å gjøre opp for reise-billetten. Hun mener at det derfor er gledelig at nordmenn nå kan reise Norge på kryss og tvers uten fysisk lommebok.

– Kollektivtransport, og reise generelt, er et område vi utrolig opptatt av å forenkle gjennom betaling med Vipps. Over 60 prosent av alle Vipps-transaksjoner på nett er for nettopp dette.

Positive ringvirkninger

Vy skal ha merket en markant økning i kollektivreiser de siste årene, og jobber kontinuerlig med å forenkle og digitalisere deres kundetjenester.

Kristin Kjøge Jansson, som er direktør for digitale kundetjenester i Vy, sier i pressemeldingen fra Vipps, at digitale betalingsløsninger gir kundene flere valgmuligheter, og at det igjen øker sannsynligheten for at kundene bruker deres digitale kanaler - og dermed kjøper billetter.

– Her er Vipps en sterk bidragsyter, særlig for førstegangskjøpere og sporadiske kunder. Noen har kanskje ikke betalingskort lett tilgjengelig når man skal kjøpe billett, sier Kjøge Jansson i meldingen.

Transportselskapet vil gjøre det enkelt å reise miljøvennlig, da er et enkelt digitalt kjøpsløp er viktig.

– Det viktigste er at det er enkelt og til å stole på. Vipps gjør terskelen for å reise kollektivt lavere. Det skal ikke være billettkjøpet som hindrer deg i å reise kollektivt – heller motsatt. Når kjøpsløpet digitalt er enkelt og effektivt, får flere lyst til å reise miljøvennlig. I dag selges over 70 prosent av alle våre togbilletter via våre digitale tjenester, avslutter Jansson.