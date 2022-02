Tilbakekaller tusenvis av elbiler på grunn av feil i programvare

Annonse

Polestar 2 kom ganske nylig på markedet, og skal være godt mottatt. Bilen har fått gode omtaler i fagtidsskrifter. Men nå viser det seg at en programvarefeil kan medføre flate batterier og at bilen ikke har vært i stand til å rikke seg melder svenske Dagens Industri.

Totalt dreier det seg om 2200 biler, av disse er 600 solgt i Sverige. Ifølge Dagens Industri kommer tilbakekallelsen bare få timer etter at Volvos administrerende direktør Håkan Samuelson roste bilen opp i skyene i et intervju med samme avis.

En talsperson for Polestart opplyser at problemene ikke har vært årsak til uhell. Volvo eies av det kinesiske konsernet Geely, og alle Polestar-bilene blir produsert i Kina. Volvos ambisjoner for Polestar er at i løpet av de neste par-tre årene skal det selges over 50 000 biler i året.