Økt resultat og nye solparker for Statkraft 

– Det sterke driftsresultatet i andre kvartal er et resultat av at de nordiske kraftprisene har hentet seg inn igjen, og at Statkrafts markedsaktiviteter leverer solide resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Driftsresultatet (EBIT) med 5,6 milliarder kroner første kvartal i år er en betydelig bedring sammenlignet med andre kvartal i 2020, da var driftsresultatet på minus 100 millioner kroner. For første halvår ble driftsresultatet på 13,4 milliarder kroner, og i fjor var første halvår på minus 474 millioner kroner.

– De sterke resultatene påvirker investeringskapasiteten positivt, og sammen med en stabil utbytteforventning fra eier gir dette oss et solid grunnlag for videre vekst, sier han.

Statkraft opplyser at de skal bygge fire nye solparker i Cádiz i Spania. I tillegg har selskapet startet byggingen av solparken Ballymacarney i Irland, som etter hvert skal selges igjen. Det planlegges investeringer årlig framover verdt opp til 13 milliarder kroner.

Selskapets resultat før skatt var i andre kvartal på 5,1 milliarder kroner (366 millioner i samme periode i fjor). For første halvår var resultatet før skatt 13,4 milliarder kroner (minus 474 millioner i første halvår i fjor)

