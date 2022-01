Plankekjøring

Annonse

Det har gått over syv år, en evighet i it-verdenen, siden Sonos lanserte selskapets forrige lydplanke, Sonos Playbar. Sett opp mot hverandre er Arc klart mye større, den måler hele 114 centimeter på sokkelesten, som gjør den cirka like lang som en 55 tommers skjerm. Størrelsen på lydplanken øker dermed i takt med de mer populære tv-størrelsene.

Arc kommer i sort eller hvit farge, og er kledd i metall perforert med det Sonos sier er 76.000 hull, uten at vi har dobbeltsjekket. Designet er utvilsomt moderne, men enkelt nok til å kle nesten enhver tv-vegg, enten den henges under tv-en eller settes på en tv-benk slik den er i vårt oppsett.

Fungerer best med nyere tv

Det er ikke bare størrelsen som er nytt, selv om vi kommer tilbake til nettopp dette, men også at Sonos endelig støtter surround-teknologien Dolby Atmos. En liten hake her er at lydplanken kobles til tv-en via HDMI Arc (audio return channel) og aller helst HDMI eArc (enhanced audio return channel). Sistnevnte er en nyere teknologi som støtter 3D-lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

I våre tester hadde vi kun tilgang til TV med Arc, og måtte dermed ta til takke med en litt nedskalert versjon kalt Dolby Digital Plus. Her kunne Sonos løst noe av problemet ved å ha flere innganger på lydplanken, men de har for enkelthetens skyld kun en inngang. Og når vi snakker om enkelhet bør det nevnes at Sonos igjen lykkes med å gjøre oppsettet så strømlinjeformet som mulig.

Genialt enkelt oppsett

Inn med strøm og HDMI-kabel, fyr opp appen så er det meste gjort på noen minutter. Det er verdt å nevne at Arc ikke fungerer som en Bluetooth-høyttaler, men må være koblet til det trådløse nettet. Enheter som spiller i det samme nettet, for eksempel Spotify på en telefon, kan likevel enkelt sende lyd til planken.

Ved hjelp av en iPhone setter man opp den siste delen av anlegget; beveg deg rundt i rommet og la høytaleren kalibrere seg selv. Foreløpig fungerer dette kun på iPhone, noe Sonos forsvarer med at det finnes for mange forskjellige Android-telefoner der ute.

Nydelig lyd

Lyden er rett og slett fantastisk. Størrelsen, som nevnt tidligere, har gjort at såkalt stereoseparasjon har blitt bedre, og det er rett og slett plass til flere elementer. Lyden kommer via fem surroundkanaler, pluss to elementer som sender lyd opp i taket.

Resultatet er en mer fyldig lydopplevelse som langt på vei overrasker. I vårt test-oppsett har vi en meget høy himling over tv-en, uten at dette skapte problemer. Vi opplevde merkbart bedre bass, og lydplanken skaper et lydbilde som rett og slett lurer ørene dine til å tro at det er flere høyttalere enn kun lydplanken.

Prisen er kanskje det eneste vi har å utsette på Sonos Arc, men vi føler samtidig at man får det man betaler for. Rundt 9.000 kroner må man ut med for lydplanken, men da trenger man heller ingen andre produkter. Arc kan selvsagt brukes med eksisterende Sonos-produkter, og kun eksisterende Sonos produkter. Det er kanskje litt irriterende, men det er samtidig imponerende å se hva Sonos har fått til.

Dette er rett og slett veldig mye lyd i en ikke altfor stor pakke. Anbefales.