Bra og brukbar bedriftsbærbar

Det er fryktelig mye spennende som skjer på markedet for bærbare pc-er for tiden. I løpet av året som kommer vil vi for alvor se de første brettbare pc-ene, nyvinninger som e-ink-skjermer på utsiden og kraftige spill-pc-er presset inn i bærbare formater. Da er det kanskje like greit at noen tar vare på det litt trauste men viktige bedriftsmarkedet.

Ja takk, begge deler

Thinkbook fra Lenovo er en serie som er ment å dekke bedriftsbehovet, og samtidig appellere til hjemmebrukerne, noe Lenovo klarer helt greit. Vi har tatt en kikk på 15-tommers-modellen, som kanskje er hakket mer ment å kjøpes i større antall til kontoret, men som også er til salgs i de fleste elektronikk-kjedene rettet mot vanlige dødelige.

Vår modell kommer godt utstyrt med 16 gigabyte minne, en SSD på 512 gigabtyte og en glimrende i7-10510U-prosessor. Den veier rundt 1.8 kilo, og passer dermed heller ikke inn blant ultraportable men absolutt mulig å ta med i møter. Skjermen er ikke den mest spennende med litt standard 1920x1080, men ser godt ut i lyse lokaler og er behagelig å se på over tid. Synsvinkelen på skjermen er ikke veldig begrenset, noe som kan være greit å tenke på om man jobber med sensitivt materiale.

Kjedelig, men god

Det nye designet til Lenovo kan beskrives som en høst-tung regndag i London; grått og litt kjedelig. Likevel er det noe i den minimalistiske stilen til Thinkbook som er behagelig, og den ser nok hakket mer forbruker-vennlig ut enn den velkjente Thinkpad-serien. VI liker spesielt godt små design-grep som den bortgjemte USB-porten, der man kan løfte bort et lite lokk og gjemme en USB-mottaker slik at den ikke stikker ut fra siden. Perfekt til utstyr som trådløs mus eller hodesett. På-knappen fungerer også som en fingeravtrykksleser, og vi er imponerte over hvor raskt pc-en våkner fra dvale og logger inn via denne.

I bruk er det absolutt ingen overraskelser. Med såpass motorkraft under panseret er det få oppgaver Thinkbooken sliter med, og det er som vanlig en glede å taste på Lenovos tastaturer. Her er det selvsagt delte meninger, men vi står på at Lenovo har perfeksjonert de beste tastaturene til bærbare. Det vi ikke var fullt så fornøyde med var pekeflaten, denne virket kanskje litt malplassert under et tastatur i full størrelse.

Lenovo har valgt å levere 15-tommeren med en standard Lenovo-ladeport, noe som er litt synd. Vi er blitt fortalt at 13-tommeren skal komme med mulighet for å lade via USB-C, noe vi gjerne også skulle sett her.

Glimrende pris

Prisen derimot, er det veldig lite å si på. For litt over 8.000 kroner for du en glimrende maskin som skal ha en levetid litt over det man forventer i denne prisklassen. Det er liten tvil om at Lenovo har tatt både design- og tekniske elementer fra Thinkpad-serien når de bygget denne, og det skal vi bare være glade for.

Thinkbook gjør en god jobb i å være en krysning mellom kontor og hjemmet. Det er en trygg vinner i SMB-markedet, og gjør seg heller ikke bort til underholdning og lettere hjemme-oppgaver. Designet gjør at den gjemmer seg litt bort, både på godt og vondt. Vi noterer oss som sagt at det kommer veldig mye spennende i året som kommer, og vi vet at også Thinkbook-serien vil nyte godt av dette. Anbefales.