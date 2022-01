Huaweis Mate Xs – rådyr og smart

Annonse

Den har blant annet Kirin 990 5G-prosessoren og et forbedret «Falcon Wing»-design. Det gir kraftig ytelse og en sømløs brukeropplevelse, i både smarttelefon- og nettbrettmodus. Via en videokonferanse fra Barcelona fikk vi presentert en rekke Huawei-nyheter i går.

Topp teknologi, men…

Huawei Mate Xs synes å være kanskje den første foldbare mobilen vi ville etterstrebe. den kommer i salg i Norge i mars. Førsteinntrykket etter hands-on synes å være at her har vi en absolutt solid foldbar mobil som for mange kan erstatte nettbrett. Hovedinnvendingen er at Huaweis nyeste teknologividunder ikke har tilgang til Googles appverden hvilken vi vil tro er et must for de fleste brukere i Norge. Det andre er prisen: 24 900 kroner for den billigste versjonen er i sannhet en drøy pris. For det tredje støtter den i første versjon ikke mer enn ett frekvensområde 2,6 GHz. Som 5G-mobil i Norge trengs utvilsomt N77 eller støtte til 3,5-3.8 GHz frekvensområder som utvilsomt blir det dominerende for 5G i de norske mobilnettene. Vi ville nok vente til den etter hvert også kommer med støtte til flere frekvensområder. Det er nettopp bundling av frekvenser som gir uovertruffen ytelse i norske mobilnett.

En klar forbedring

Richard Yu, administrerende direktør i Huawei Consumer Business Group, sier selskapet hare investert tungt i forskning og utvikling, og at selskapet jobber ufortrødent videre med utvikling i telefonsegmentet.

– Huawei Mate X var vårt inntog i markedet for brettbare telefoner, og satte standarden for bransjen. Huawei Mate Xs hever standarden ytterligere, med en kraftigere oppkobling og en integrert brukeropplevelse. Det er den raskeste 5G-telefonen i sin kategori. Gjør dere klare til å oppleve noe enestående – nok en gang.

Brett ut uendelig muligheter

Huawei Mate Xs leverer en FullView-opplevelse med en 8-tommers skjerm som brettes utover, takket være det nye mekaniske hengselsdesignet. «Falcon Wing»-designet, som først ble tatt i bruk i Huawei Mate X, inneholder mer enn 100 sammenhengende deler som jobber sammen i perfekt harmoni for å styrke skjermen og samtidig levere en sømløs brukeropplevelse i begge moduser. Med et Zikonium-basert flytende metall er den oppgraderte hengselen mer slitesterk, noe som muliggjør en 180-graders utbrett.

Huawei Mate Xs kommer med en fleksibel skjerm som inneholder en innovativ to-lags polymerstruktur. Det brettbare displayet er laget med en Huawei-utviklet teknikk der man holder to lag med aerospace-grade polyamid sammen med en optisk klar enhet. Det unike materialet gir displayet fantastisk bildekvalitet, metning og lysstyrke, samtidig som det beholder god slitestyrke.

Når den er brettet er Huawei Mate X en kraftig smarttelefon med to skjermer, som består av en 6,6 tommers hovedskjerm og en 6,38 tommers ekstraskjerm. Brettet ut blir smarttelefonen til et 8 tommers nettbrett som gir en enestående seeropplevelse for spill og film, overlegen andre smarttelefoner.

Huawei Mate Xs kommer med et «Flying Fish»-nedkjølingssystem spesialdesignet for telefonens brettbare form. Dette unike nedkjølingssystemet bruker fleksibel grafén med mikroskopiske sprekker som gjør at den kan brettes sammen med enheten og dekke hele overflaten, for en jevn og effektiv nedkjøling.

Utviklet spesielt for Huawei Mate Xs sin slanke formfaktor, eksemplifiserer det skreddersydde 5G-antennesystemet Huaweis ekspertise innen telekomteknologi. Antennen på Huawei Mate Xs er designet for høye hastigheter og en stabil tilkobling.

Ledende ytelse og 5G-tilkobling

Huawei Mate Xs drar nytte av Huaweis mest avanserte brikkesett, Kirin 990 5G. SoC-en inkluderer en Octa-core CPU som komprimerer to store, spesialtilpassede Cortex-A76-kjerner, to store spesialtilpassede Cortex-A76-kjerner og fire små Cortex-A55-kjerner som klokkes til 2,86GHz[1].

Grafikkprosesseringen blir håndtert av en 16-kjerners Mali-G76 GPU, Huaweis kraftigste GPU. Med Huaweis proprietære to-kjerners Da Vinci NPU-arkitektur, gjør AI-teknologi at den store og de små kjernene fordeler kapasiteten optimalt mellom seg.

Kirin 990 5G SoC-en har et integrert 5G-modem, som gjør at den kan levere kraftig ytelse og en energieffektiv 5G-tilkobling. Den støtter 2G, 3G og 4G, samt 5G NSA og SA. SoC-en støtter hele 5G-spekteret[2] og 5G+4G Dual SIM Dual Standby, noe som gjør den framtidssikker og gir deg en bekymringsløs opplevelse på reise.

Huawei Mate Xs har et bransjeledende kamerasystem som bygger videre på Huaweis tradisjoner for å lage de beste kamerasystemene i klassen. Leicas SuperSensing firekamerasystem består av et 40MP hovedkamera (bred vinkel, f/1.8), 16MP ultra-vidvinkel kamera (f/2.2), 8MP telefotokamera (f/2,4, OIS) og et 3D Depth Sensing-kamera. Kamerasystemet legger til rette for en kombinasjon av OIS- og AI-bildestabilisering, for superstødige bilder og opptil 30X hybridzoom. Som et kamerasystem for alle situasjoner støtter det også opp til ISO 204800, slik at du kan ta utrolige bilder i omgivelser med lite lys.

Huawei Mate Xs revolusjonerer også selfier ved å la brukeren utnytte firekamerasystemet, som normalt sett bare vil komme bilder tatt med hovedkameraet til gode. Ved å snu Huawei Mate Xs kan man nå bruke sekundærskjermen til selfier. Portrettbilder blir dermed også mer interaktive, ettersom modellen og fotografen kan jobbe unisont med å ta fantastiske bilder.

Multitasking gjenoppfunnet

Huawei Mate Xs har evnen til å bli et stort digitalt lerret, siden bretten er sikret av en fysisk spenne som kan løsnes via en knapp på siden av telefonen. Dette gir deg muligheten til å spesialtilpasse opplevelsen til dine behov.

Den brettbare telefonen støtter Multi-Window-funksjonen, som gjør at to apper kan vises side om side og samhandle med hverandre. Tekst, bilder og dokumenter kan enkelt overføres med «drag and drop», fra en app til en annen.

En dokk på bunnen av skjermen gir også muligheten til å legge til en app for hurtigåpning. Når to apper er åpne samtidig, kan man åpne en tredje app ved bruk av «Floating Window»-funksjonen. Den kan brukes til enkle oppgaver, som for eksempel å svare på tekstmeldinger, uten å gå ut av appen du bruker.

Huawei Mate Xs kjøres på EMUI10.0.1, et Android Open Source Project-basert operativsystem, som kombinerer økt ytelse med bedre sikkerhet. Den støtter også «Multi Screen Collaboration»-funksjonen, som er utviklet med Huaweis økosystem-teknologi som fundament. Denne funksjonen visker ut skillelinjene mellom Windows og Android-enheter. Den revolusjonære flerenhets-funksjonen gjør at man enkelt kan flytte filer mellom Huawei Mate Xs og en Huawei MateBook, i tillegg til å kontrollere begge enhetene fra én og samme skjerm.

Lanseres med HUAWEI AppGallery

Huawei Mate Xs vil bli en av de første Huawei-enhetene som blir lansert med et fornyet Huawei AppGallery, Huaweis offisielle distribusjonsplattform.

Huawei AppGallery åpner dørene til en verden av spennende kvalitetsapper som benytter seg av de unike funksjonene Huawei-enheter innehar. Dette inkluderer blant annet HiAI, samt unike tilkobling-, media-, system- og sikkerhetsfunksjoner.

Det vil 5. mars bli avholdt en egen Huawei App-konferanse i Oslo innrettet på norske utviklere.