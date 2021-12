Billigere og bedre enn mange flaggskip

Annonse

Oneplus har de siste årene vært en liten joker i telefonmarkedet. Selskapet har til stadighet presentert nye løsninger, det være seg pop-up kameraer eller beskyttende glass som først blir klart når du aktiverer det. 8-serien føles kanskje ikke like nyvinnende som de foregående, men det er likevel veldig mye som taler i favør.

Flaggskip-følelsen

8, altså standardmodellen under 8 Pro, er litt mer kompakt menn storebror med sine 6,5 tommer store skjerm, som gjør at telefonen er rimelig lett i bruk selv for de med små hender. Baksiden er i glass, med en standardmatrise for objektivene. Oneplus har droppet telefoto-objektivet i 8, og bruker isteden en vidvinkel-linse som fungerer overraskende godt i våre tester.

Ellers finner vi som forventet fra Oneplus en egen bryter for å sette telefonen i stille-modus, samt av/på- og volumknapper på sidene. Telefonen er meget solid konstruert, til tross for at den ikke er IP68-sertifisert, i hvert fall fra hva vi kan se. Sertifiseringen finnes derimot på modellene som er solgt gjennom amerikanske teleoperatører, foreløpig finner vi ingen informasjon om dette her i Norge.

På innsiden

Under panseret finner vi en meget habil, men litt dyr, Snapdragon 865. Vi sier dyr fordi den i utgangspunktet nok er brukt på grunn av 5G, men den presser også prisen litt opp i forhold til Snapdragon 765 som også har 5G. (65 gjør dog at hastigheten er upåklagelig; vi opplevde null problemer med applikasjoner i bruk.

Med 128 gigabyte lagringsplass og 8 gigabyte minne minner telefonen om de fleste andre flaggskip, og 90Hz-skjermen gjør at den ser slik ut også. Skjermen er nnydelig i bruk, og selv om den ikke har 120Hz, slik noen andre topp-modeller har, er det mer enn nok (og vi foretrekker igrunn den lille batteribesparelsen 90Hz gir).

Oneplus kjører sitt eget grensesnitt på Android, Oxygen OS. Oxygen gjør ikke altfor mye utav seg, noe som gjør at telefonen føles forfriskende ut, som en nesten helt ren Android-installasjon. Det grensesnittet legger til, som for eksempel nye muligheter ved å trykke lenge på fingeravtrykksleseren, fungerer stort sett som et velkomment tillegg.

Gode bilder

Kameraet på Oneplus 8 er habilt, men et stykke unna de beste. Mangelen på en tele-linse vil kanskje plage noen, men makro-objektivet gjør mye for å rette opp i det. Bildene er gjennomsnittlig meget gode, uten den wow-faktoren vi opplever med dyrere modeller som P40 Pro fra Huawei.

Batteritiden er også meget god, mye takket være en rimelig smart programvare i Oxygen. Vi har ingen problemer med å bruke telefonen aktivt i halvannen dag, og det hjelper at telefonen har fått hurtiglader inkludert i esken. Det er dog ingen trådløs lading; da må du opp en modell til 8 Pro.

Prisen på Oneplus 8 ligger på rett over 8.000 kroner, eller rundt 500 kroner i måneden om du kjøper den gjennom en operatør. Det er absolutt ikke av de billigste telefonene på markedet, men da får du samtidig en flaggskip-følelse uten å sprenge sparegrisen.