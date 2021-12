Svensk start-up åpner kontor i Oslo

Annonse

GetAccept er et SaaS-selskap (Software as a Service) hvis mål og oppgave er å forenkle kjøpsprosessen for bedrifter. Selskapet har utviklet en tjeneste som, ifølge dem selv, skal endre hvordan en selger kan levere sine salgsdokumenter for elektronisk signering.

Det svenske selskapet mottok tidligere i sommer en serie A-finansiering på 65 millioner kroner for å skalere opp sin salgsvekst, og for ytterligere markedsføring.

Finansieringsrunden ble ledet av DN Capital, med deltagere fra BootstrapLabs, Y Combinator og et flertall av Spotifys tidligere investorer. Selskapet annonserer også at tidligere CMO for Slack og Zendesk, Bill Macaitis, kommer til å gå inn i selskapets styre. Det betyr at GetAccepts totale finansiering denne runden beløper seg til 85 millioner kroner. Det skriver selskapet i en melding til Computerworld.

- Det har vært en revolusjonerende vinter med mange givende møter, sier Samir Smajic, CEO i GetAccept, i en pressemelding fra selskapet.

Vokser

I 2018 skal selskapet ha tredoblet sin omsetning og knyttet til seg flere nye kunder. Dette inkluderer også ledende selskaper som Samsung, Stanley og Siemens.

GetAccept utvidet også sin globale tilstedeværelse ved å åpne nye kontorer i Norge, Danmark og Frankrike. GetAccept har tidligere åpnet kontorer i USA.