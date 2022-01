Dyrere hovedkort og grafikk i fremtiden

Annonse

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina vil merkes mer i 2021, etter at flere tusen selskaper som fikk midlertidige fritak fra de nye tariffavtalene fra nyttår av må se seg nødt til å forholde seg til de nye avgiftene for import og eksport.

Annonse

Juan Jose Guerrero III, teknisk markedsssjef hos Asus sier i en melding fra selskapet at listeprisen, eller den foreslåtte prisen ut til forhandlere kommer til å øke, etter det han beskriver som en historisk endring i markedet.

Annonse

– Prisendringene trer i kraft tidlig i 2021 for vår prisbelønte serie av grafikkort og hovedkort. Vår nye listepris gjenspeiler økningen i kostnadene for komponenter, driftskostnader og logistikkaktiviteter pluss en fortsettelse av importtariffer.

Samtidig har covid-19 ført til en økning i prisene for transport, ettersom det er færre flyavganger. Kombinert med nedstenginger av fabrikker og færre arbeidere på jobb har pandemien uten tvil satt spor i maskinvaremarkedet.

Det spekuleres også i om flere av de store aktørene vil flytte produksjonen til andre land for å unngå tariffene, eller forsøke å endre tariffavtalene på enkeltkomponenter og heller sette sammen produktet lokalt. De fleste komponentene i både hovedkort og grafikkort er også underlagt importtariffer, slik at det er usikkert om dette kan være en løsning.

Asus er så langt de eneste som i klar tale har sagt at det vil bli en økning i pris, men det forventes at flere selskaper som Gigabyte, Zotac, MSI og EVGA kommer til å følge etter. Både AMD og Nvidia står klare til å annonsere nye produkter under CES neste uke, og det forventes nyheter rundt pris også her.