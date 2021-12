Norsk sikkerhetsmiljø har kåret årets Master of Cyber Security

Annonse

Under HackCon, den årlige konferansen for norsk informasjonssikkerhetsmiljø, stakk Martin Ingesen av med tittelen «Master of Cyber Security».

–HackCon og særlig denne konkurransen er viktig for å samle, utvikle og inspirere informasjonssikkerhetsmiljøet i Norge. Derfor er vi i Norsis stolt samarbeidspartner for Master of Cyber Security, sier vår direktør Lars Henrik Gundersen.

Martin Ingesen vant årets konkurranse foran Magnus Paulsen og Alexander Hatlen. Alle tre har vært med før. Ingen av dem har helt bestemt seg for hva de skal bruke premiepengene på, men ser for seg å bruke det på bilverkstedsregning, innkjøp i byggevarehus og bedre kaffe på it-avdelingen.

Siden 2017

Konkurransen har vært en årlig begivenhet siden 2017, og går over en måned før vinneren kåres i en superfinale på siste dag av HackCon. Alle som vil kan delta og det koster ingenting. Deltagerne svarer på 40 spørsmål om generell sikkerhet i et samfunnsperspektiv, informasjonssikkerhet på teknisk nivå, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og administrativ sikkerhet, det vil si styring, jus og standarder. I tillegg til heder, ære og diplom får de tre beste pengepremier.

I år var det 421 deltagere. 63 av disse svarte riktig på alle spørsmål i første runde som er svært bra og viser at det var høyt nivå på årets deltagere. 21 deltagere kvalifiserte seg til finalerunden. Siden årets HackCon konferanse for første gang var digital, ble finalen avgjort i en spennende Kahoot.

Deltatt siden starten

Martin har deltatt i konkurransen siden første gang den ble arrangert i 2017. Med bachelor i it og programmering fra NITH/Westerdals og en master i informasjonssikkerhet fra NTNU på Gjøvik jobber han nå som sikkerhetstester i sitt eget selskap, Kovert AS.

Han bruker konkurransen som et avbrekk fra jobben og sier han lærer mye av å være med. Særlig i de innledende rundene, der det legges opp til at deltagerne finner frem til svarene ved å bruke ulike hjelpemidler.

Andreplassen gikk til Magnus Paulsen fra Ålesund. Han har bakgrunn fra it-drift, men har bygget på it-kompetansen sin ved siden av jobb, og er nå sikkerhetsrådgiver i Ålesund kommune. Han sier at nysgjerrighet og interesse for å finne ut av hvordan ting virker eller henger sammen, er den viktigste drivkraften i egen kompetanseutvikling.

At årets Master of Cyber Security-konkurranse var mer praktisk rettet enn tidligere passet ham derfor godt. Å løse praktiske oppgaver gir nyttige erfaringer og kan gjøre at du oppdager nye verktøy eller nye måter å løse ting på.

På tredjeplass kom Alexander Hatlen fra Horten. Han jobber som nettverk- og sikkerhetsansvarlig i Horten kommune. Han har bygget seg opp fra lærling, og jobber nå målrettet med å bedre sikkerheten, men også brukervennligheten, i Horten kommune.

Han mener gamification er god måte å lære it-sikkerhet på. Det å måtte nøste flere tråder for å finne én løsning, slik flere av oppgavene i årets konkurranse var lagt opp, er både morsomt og lærerikt. Av fagfolk som inspirerer ham trekker han frem Morten Marstrander og Matteo Malvica som laget SNIcat og Kevin Mitnick.

Fire kvinner i finalen

En av utfordringene for informasjonssikkehetsfaget, både for rekruttering til studier og stillinger i bransjen, er den lave kvinneandelen. Derfor er det svært gledelig at det var fire kvinner blant de 20 finalistene. Norsis håper dette vil inspirere enda flere kvinner som jobber med og i sikkerhet til å melde seg på neste års konkurranse.

HackCon-konferansen har vært arrangert hvert år siden 2006. Arrangørenes mål er å skape en arena med praktiske foredrag med et høyt faglig nivå. I tillegg er nettverksbygging svært viktig.

Viktig møteplass for informasjonssikkerhet

– Det norske informasjonssikkerhetsmiljøet er fortsatt lite. Derfor er det er både nyttig og viktig å ha et nettverk med fagfolk å kunne diskutere med, lære fra og bli inspirert av, sier Lars Henrik Gundersen. Vi ser frem til å være en aktiv bidragsyter også til neste års konferanse, avslutter han.

Norsis har deltatt på HackCon i mange år og er en av partnerne for «Master of Cyber Security»-konkurransen. Vi bidrar blant annet med spørsmål til deltagerne. De andre partnerne for årets konkurranse var HackCon-konferansen, Digi, Evry, Cybron, DataEquipment, Experis og Mnemonic.