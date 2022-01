Hjemmekontor kanskje verst for studentene

Annonse

I følge en ny landsrepresentativ undersøkelse med 1006 respondenter, gjennomført av YouGov på vegne av NetOnNet, kommer det frem at dobbelt så mange studenter, sammenlignet med andre arbeidstakere, mener de har slitt med plager og smerter som følge av arbeid på hjemmekontor siden pandemiens utbrudd.– Totalt 63 prosent av norske studenter sier at de har opplevd plager eller smerter som følge av arbeid foran datamaskinen på hjemmekontor siden mars 2020. Dette er alarmerende og viser en av baksidene med hjemmestudier, og at studenter har blitt hardere rammet enn andre som har benyttet hjemmekontor, sier Peter Andersson i NetOnNet.

Undersøkelsen avdekker at det tilsvarende tallet for den totale befolkningen er på 33 prosent. I følge undersøkelsen sier kun 2 prosent av de spurte studentene at de står mer under arbeidet nå enn de gjorde før pandemien, mens 17 prosent svarer at de sitter mer.Andersson peker også på andre grunner til at så mange studenter har kjent på smerter og plager i kroppen som følge av hjemmestudiene.- Det er ikke sikkert så mange studenter har investert i en god arbeidssone, med en god stol, og i en trang studentøkonomi er det kanskje ikke så rart? Samtidig er det ikke bra for kroppen å arbeide med skole i en sofa, en dårlig kjøkkenstol eller til og med i senga - i hvertfall ikke over en periode på mer enn 500 dager. Gode tekniske hjelpemidler som hev og senk-bord, ergonomisk PC-mus eller flere skjermer har nok heller ikke blitt prioritert blant alle studenter.

Mer frisk luft

Undersøkelsen viser derimot at flere har utnyttet hjemmestudiene til å få frisk luft i løpet av dagen, helt i tråd med anbefalingene selv under de strengeste tiltakene.- 29 prosent av studentene sier de har fått mer frisk luft i løpet av dagen nå enn de gjorde før pandemien. Det finnes med andre ord positive helsegevinster med hjemmestudier også. Jeg tror likevel at noe av det viktigste med å være student er å kunne fysisk møte og sosialisere med andre studenter, så tilbakevendingen til en vanlig studiehverdag er svært etterlengtet, avslutter Peter Andersson.