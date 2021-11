Kan blandet virkelighet gi bedre fiskehelse?

Annonse

It-konsulentselskapet Sopra Steria har gått sammen med fiskehelsetjenesten Åkerblå om et pilotprosjekt for å få svar på om hologrambriller og utvidet virkelighet kan gi bedre helsekontroll ved oppdrettsanleggene.

Hololens 2

– Fiskehelsetjenesten har egentlig ikke endret seg stort siden 1980-tallet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Erfarne veterinærer er mangelvare i bransjen vår. Dersom vi kan bruke teknologi for å bli mer effektive, kan det bidra til bedre fiskehelse ute på anleggene, sier Lene-Catrin Ervik, leder for fiskehelse i Åkerblå, i en pressemelding fra Sopra Steria.

I pilotprosjektet har Åkerblå og Sopra Steria benyttet seg av "mixed reality"-brillen Hololens 2.

Ute på Ocean Farm 1, som er verdens første oppdrettsanlegg til havs, brukte en fiskeoppdretter Hololens 2 til å studere fiskene i vann. Samtidig satt en veterinær på land og så på de samme bildene.

På den måten kunne veterinæren forklare fiskeoppdretten hvordan vedkommende skulle gå frem for å ta en prøve av fisken. Med andre ord - takket være Hololens-brillene kunne fiskeoppdretteren være veterinærens øyne og armer.

Utforsker videre

Ervik er svært fornøyd med prosjektet, som hun mener var både lærerrikt og bekreftende. Hololens er veien å gå:

- Brillene har en relativt lav brukerterskel. Brukeren får god veiledning direkte inn i situasjonen. Noen caser fungerte tilnærmet optimalt, mens andre var litt mer haltende. sier fiskehelsesjefen i meldingen.

Nå skal Åkerblå og Sopra Steria utforske hvordan det tekniske kan optimaliseres videre, hvordan brillene bedre kan tilpasses bruk i vær og vind og beskrive muligheter og begrensninger i prosjektet videre.

To hypoteser

Torbjørn Meland, applikasjonsdirektør i Sopra Steria, forteller i pressemeldingen at pilotprosjekter skal teste ut to hypoteser knyttet til HoloLens-bruk ute på oppdrettsanleggene.

Først ønsker de svar på om en ordinær fiskehelsekontroll faktisk kan utføres av personell på stedet, mens veterinæren deltar gjennom HoloLens 2. Det andre spørsmålet er om mer komplekse inspeksjoner kan utføres av kun én veterinær på stedet, mens en mer erfaren kollega yter fjernbistand.

Et løft

Lene-Catrin Ervik i Åkerblå understreker at planen ikke er å fjerne veterinærene fra felten. Hun ser på mixed reality-teknologien som et nyttig supplement til de tjenestene fiskehelseaktøren allerede leverer til sine kunder.

– Også i fremtiden skal veterinærer jevnlig ut på anlegg, men dersom vi kan bruke mindre tid på rutinearbeid uten at det påvirker kvaliteten, så vil vi kunne spre kompetansen vår på flere oppdrag. I tillegg kan det være svært nyttig at det ikke går 12 timer fra en potensielt akutt situasjon oppstår med fisken i et anlegg og til en veterinær er på plass for å undersøke. Med denne teknologien trenger det bare ta minutter, sier hun i meldingen.

Ervik ser heller ikke bort fra at pilotprosjektet kan bli et løft for industrien som mange peker på som en naturlig arvtaker etter olje- og gassepoken.

– Fiskevelferd er en nøkkel for videre vekst i oppdrettssektoren. Får vi mer ut av den begrensede ressursen som fiskehelsepersonell er, så det er klart at dette kan være et av bidragene for næringens vekstmuligheter, sier hun i meldingen.