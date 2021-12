To sider av samme mynt

Annonse

Hodetelefoner med aktiv støyreduksjon er en blitt en selvsagt del av hverdagen for mange, selv om det kanskje har blitt færre flyavganger siden mars på de fleste av oss. VI har fått inn to hodetelefoner som på papiret leverer det samme, men med 2.000 kroner imellom og den billigste under tusenlappen, er det verdt det?

Puresense NCX-900

NCX-900 er et sett relativt enkle hodetelefoner som ut av boksen virker å sikte mot det litt mer eksklusive markedet. Du får med et godt etui som inneholder alt fra flyadapter til ladekabel og 3.5mm kabel til nøds om du skulle gå tom for batteri. Selve hodetelefonene har et rimelig nøkternt utseende, uten at det skal virke negativt. Det er også tydelig brukt en god del plast i produksjonen her, men igjen er det litt som forventet av prisen på 990 kroner.

Bøylen er i det minste forsterket med metall, noe vi er takknemlige for. På den venstre ørekoppen sitter det en enslig ANC-knapp (aktiv støydemping), og på den høyre finner vi tre knapper som styrer volum, spor, bluetooth samt kan brukes til å svare og avslutte samtaler.

Støydempingen er helt grei, i våre ører. Siden flyreiser tilhører sjeldenhetene har vi testet med Youtube-videoer av kabinlyd, samt fotfulgt vår robotstøvsuger rundt i huset. NCX-900 er langt fra de verste vi har opplevd her, og om du vurderer et førstegangsinnkjøp av støydempende hodetelefoner er det lett å anbefale disse. Det er litt uvant å kunne bruke støydempingen selv om du slår av hodetelefonene, kanskje greit å være klar over dette slik at den ikke tømmes for batteri om du går fra den. Ambient-modusen, der hodetelefonene bruker mikrofonene til å spille lyd fra utsiden, fungerer etter vår mening relativt dårlig.

Lyden er overraskende god og gir et rimelig komplett bilde av det meste vi testet mot. De støtter riktig nok hverken Aptx eller AAC og vi savner kanskje en litt tyngre bass. Men ellers er lydbildet rikt og godt, og om du ikke har monsterkabler i gull til 10.000 kroner i stua er de nok mer enn gode nok for deg også. Apropos kabler, NCX-900 lader via USB-C, men er noe av de mer kresne vi har vært borti; du bør ikke ta for gitt at de kan lades via din egen telefonlader.

Huawei Freebuds Studio

Til tre ganger prisen skulle man kanskje tro at Huawei sto ovenfor en vrien oppgave, men slik er det altså ikke. Freebuds Studio er helt oppe og nikker med det beste vi har testet, av flere grunner. Prisen ligger rett under 3.000 kroner, som i utgangspunktet kan virke stiv i forhold til NCX-900, blir faktisk overraskende lett å forsvare etter at vi har brukt disse en god stund.

Studio kommer også i en egen bæreveske med plass til ladekabel, her finnes de tinge adaptere eller kabel siden hodetelefonene ikke har en 3.5mm utgang. Tre fysiske knapper tar seg av strøm, Bluetooth og ANC og mediafunksjonene er berøringssensorer på den høyre øreklokken. Her har Huawei gjort hjemmeleksen sin, og sensorene fungerer intuitivt og godt.

Øreklokkene fås i sort eller gull, vi har testet sistnevnte og etter en rufsete start har vi forelsket oss helt i fargen. Hodetelefonene bærer også preg av gjennomført design og gode material-valg. Med en vekt på rett over 260 gram er de lette nok til å ha på over tid, og er blant de mer komfortable vi har testet.

Støykanselleringen er helt oppe på nivå med Sonys XM4-modell, som i vår testlab er rangert blant de beste. Huawei har selv spilt ned hodetelefonene i forkant og sagt de ikke utfordrer helt i toppen, men etter endt test er det vanskelig å plassere de noe annet sted. Sammen med den gode støydempingen har Huawei tatt med en glimrende men ganske aggressiv ambient-modus. Det er helt uproblematisk å følge lydbildet i trafikken, eller snakke med kollegaer samtidig som du hører på musikk. Dette er gjort gjennom en rekke mikrofoner plassert på hodetelefonene, som også gjør at vi opplevde samtaler som klare og tydelige, begge veier.

Både Aptx og AAC støttes, og Huawei prøver fremdeles å friste brukere til å bruke mer Huawei-utstyr ved å inkludere en høykvalitetskodek som heter L2HC, som kun fungerer gjennom Emui 11 fra Huaweis egne telefoner. Dette virker kanskje bakstreversk, men er i realiteten ikke så annerledes enn Sonys LDAC-kodec. De fleste av oss vil uansett bruke AAC eller Aptx, og lydbildet i Freebuds Studio er rett og slett glimrende.

Lyden er rik og sammensatt ut av boksen, uten at vi har rørt ved innstillingene. Bassen virker dyp, men er samtidig presis slik at den ikke overdøver noe annet. Det er rett og slett veldig god lyd i disse.

Verdt det?

Det er med andre ord rimelig lett å forsvare å bruke 2.000 kroner mer på Freebuds Studio. Der NCX-900 kanskje kan være et godt kjøp om man vil prøve ANC-hodetelefoner for første gang, tar Huawei skrittet videre til en fullendt lydopplevelse med wow-faktor. Anbefales på det sterkeste.