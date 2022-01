Luksuriøs og lekent fra Huawei

Annonse

Watch 3 Pro er, som navnet tilsier, tredje generasjon av smartklokkene fra kinesiske Huawei. Samtidig er det den første klokken som kommer med HarmonyOS, Huaweis nye operativsystem mot det tidligere LiteOS. Som med forgjengeren er det umiddelbart klart at Huawei kan både design og materialvalg. Klokken har et lite luksus-preg med keramisk underside og klokkehus i titan.

Dette er en stor klokke, og Huawei har økt tykkelsen på klokken til 14mm, fra rett over 11mm i forrige utgave. Den føles stor på håndleddet, men for de fleste voksne vil verken vekt eller tykkelse spille inn. Samtidig gir det klokken et premium-preg vi syntes mangler hos for eksempel Samsung, som også lager runde smartklokker i samme liga. Den medfølgende reimen er fremdeles i ekte lær, men kvaliteten matcher dessverre ikke klokken. Heldigvis er det enkelt å selv bytte reim i standard størrelse.

Topp batteritid

Tykkelsen forklares også litt på grunn av batteriet i klokken. Her får du lett fem-seks dager batteritid selv ved flittig bruk, og skrur du på batterisparing lover Huawei opp mot 21 dager, uten at du skal oppleve at klokken oppfører seg så annerledes. Det følger med en enkel trådløs lader med USB-.C inngang, men vi hadde stort hell med lading på de aller fleste trådløse ladere, noe vi hadde problemer med i den forrige utgaven.

Huawei oppgir følgende bruk som typisk for at batteriet skal vare i fem dager: 2 timer LTE-tilkobling hver dag, 22 timer Bluetooth-forbindelse med mobiltelefon hver dag, hjertefrekvensovervåking aktivert, HUAWEI TruSleep TM aktivert. 60 minutter med bruk av apper hver uke, 30 minutter med Bluetooth-samtaler hver uke, 30 minutter Bluetooth-musikk som spilles hver uke, 90 minutters trening hver uke (GPS aktivert), meldingsvarsler aktivert (50 SMS-meldinger, 6 samtaler, og 3 alarmer om dagen), og skjermen slås på 200 ganger om dagen. Med andre ord, her opplevde vi ikke rekkeviddeangst selv på våre meget langsomme joggeturer.

eSIM - nesten

Det er verdt å nevne at klokken har eSIM, men at denne ikke skal være aktivert utenfor Kina enda. Vi har testet telefonen både mot Huaweis egne telefoner, samt en Oneplus 9 Pro, og opplevde at vi begge steder fikk enkelt kontakt med klokken. Det meldes om flere som har hatt problemer med oppsettet, men det har også kommet en oppdatering som skal hjelpe.

Klokken har en vribar krone, slikt vi er blitt vant med fra Apple, samt en knapp som du selv kan bestemme snarveien til. Det fungerer meget godt, selv om det er opplagt at man kopierer andres allerede gode løsninger. Et trykk på kronen bringer opp en flytende app-meny, og denne kan zoomes inn og ut på for å finne forskjellige applikasjoner. HarmonyOS inkluderer en app-butikkrett på klokken, men utvalget der er heller begredelig.

Mangel på apper

Du bør ikke forvente å laste ned apper, siden Huawei som kjent ikke har tilgang til Google Play store, og dermed heller ikke tilgang til de mest brukte appene på markedet. I våre tester kan vi ikke si at vi savnet dette, kanskje med unntak av en musikkspiller som Spotify, men man kan uansett bruke klokken til å styre musikken fra telefonen.

De forhåndsinstallerte appene er gode og oppleves som raske og responsive i bruk. Treningsfunksjoner er det plenty av, og også disse oppleves å være relativt nøyaktige. Vi har testet klokken i bassenget, på løpeturer, på driving rangen og fjellturer og kan melde om treningsmoduser som fungerer svært godt. Unntaket er kanskje pulsmåleren som til tider viser feil verdier, men om man ser på gjennomsnittet treffer den rimelig likt når vi tester den opp mot klokker fra Samsung, Polar og Fitbit. Det var kun under trenging vi fikk disse unormale målingene; i roligere tempo virker pulsmåleren å være mer stabil.

Vanntett og pen

Klokken er vanntett og har en liten motor som skal tømme den fullstendig for vann etter en tur i sjøen. For øvrig ga klokken gode resultater i bassenget og målte med en høy grad av nøyaktighet alt fra lengder og svømmestil. Løpeturer og fjellturer ble oppmålt med GPS som viste overraskende god nøyaktighet. Vi liker også hvordan treninger og turer vise i Health-appen fra Huawei.

Klokker, og dyre klokker sådan, har kanskje hatt en sideoppgave som et smykke, og da kanskje spesielt for menn. Her syntes vi Huawei lykkes ekstremt godt, og det er lett å kåre det til den peneste smartklokken vi har testet så langt. Størrelsen vil kanskje plage noen, men undertegnede med flere foretrekker en viss størrelse på håndleddet.

Konklusjon

Huawei er tydelig holdt tilbake av restriksjonene fra Google, men det kommer ikke like tydelig frem i klokken som det gjør på telefonene. Opplevelsen med klokken har vært nesten utelukkende positiv, og prise på rundt 4.500 kroner er absolutt ikke å forakte. For den prisen får du en klokke som skiller seg ut både i brukeropplevelse og i design, og som absolutt skal klare presset fra Apple og Samsung.