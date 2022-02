Brandmaster og Gelato i partnerskap

Annonse

Gelato har bygget opp en global tjeneste for levering av trykksaker lokalt i en rekke land. Dette skal spare bedrifter for 50 prosent i utgifter til trykking og inntil 90 prosent i transportkostnader.

Brandmaster leverer saas-løsninger til markedsavdelinger over hele verden, og inkorporerer nå Gelatos desentraliserte tjenester for trykking. Det betyr at markedsmateriale kan produseres digitalt hvor som helst og tas i bruk de fleste steder. Nå gis markedsavdelinger også muligheten til direkte bestilling av trykket materiale.

Globalt og lokalt

I en pressemelding uttaler Brandmasters produktsjef Paul Rene Engejordet:

– Å hjelpe våre kunder til å jobbe smartere med håndteringen av sin merkevare er vårt kjernefokus. Hvis merkevaresjefen må kontakte et eksternt byrå for å få produsert og transportert markedsmateriale blir prosessen forlenget. Vårt mål er å gjøre dette så sømløst som mulig, og med Gelato er vi i stand til å tilby en friksjonsløs prosess.

Henrik Müller-Hansen, administrerende direktør og stifter av Gelato legger til:

– Grafisk bransje er i full endring. Globale selskaper vil ikke lenger godta å kjøpe ikke-personifisert trykket materiale produsert ett sted og transportert rundt i verden. Mange ganger ankommer ikke engang materialet. Det sitter fast i tollen et eller annet sted. Den gamle modellen er risikabel, dyr, tidkrevende og forurensende.

Rask reaksjon

Ifølge Brandmaster har de og Gelato diskutert samarbeid en tid, men med den nåværende viruskrisen med mye hjemmearbeid ble det fart i sakene. På bare ti dager ble den felles løsningen gjort klar og tilgjengelig for brukerne.