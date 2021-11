SAP flytter til Entras nybygg på Tullin

Annonse

Entra skriver i en pressemelding at selskapets jobber med å skape et levende kvartal på Tullin, som skal revitalisere og aktivisere området med en spennende miks av kontorleietakere, studenter og et rikt utvalg av serverings- og bespisningstilbud. Entras mål er å legge til rette for en mangfoldig bydel med variert arkitektur og en god blanding av nybygg og bevaring av eldre bygningsmasse. Universitetsgata 7-9 er et nybygg som skal stå ferdig mot slutten av året, og er en viktig brikke i revitaliseringen av Tullin. SAP Norge skal leie hele tiende etasje.

— Med denne flyttingen kommer vi enda tettere på våre mange kunder, partnere og de store økosystemene. Videre ser vi frem til å kunne tilby våre medarbeidere en ny og moderne arbeidsplass, tett på byens puls i sentrum av Oslo, sier Stefano Holguin, administrerende direktør i SAP Norge, i pressemeldingen.

— Vi i SAP Norge har lagt ekstra vekt på bærekraft i vårt valg av kontorlokaler. Lavt energiforbruk er sentralt i SAPs bygninger og datasentre globalt, og SAP har etablert kriterier for investeringer med bruk av grønne data, sier Astrid Thommesen Sæbø, CFO i SAP Norg.

— Det er gledelig at SAP Norge velger seg Universitetsgata 7-9 på Tullin som sitt hovedkontor i Norge, og vi tror de vil passe godt inn i det som vil bli et innovativt og teknologisk knutepunkt i Oslo sentrum. Vi ser frem til å ønske de velkommen inn i toppetasjen av helt nye og eksklusive lokaler, og vi er sikre på at SAP Norge vil finne seg godt til rette, sier direktør for marked og eiendomsutvikling Tore Bakken i Entra.