SAP vil bli CO2-nøytrale to år tidligere enn først planlagt

SAP sikter på å bli CO2-nøytrale i egne operasjoner innen slutten av 2023. Det er hele to år tidligere enn først planlagt.

Hjemmekontor gjorde susen

I fjor reduserte SAP utslippet av drivhusgasser betraktelig mer enn planlagt, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner for 100.000 ansatte over hele verden som følge av pandemien.

En rask nedgang i antallet business-relaterte flyvningen bidro sterkt til å redusere SAP sitt CO2-avtrykk i 2020.

Som et resultat av hjemmekontor var SAP i stand til å overgå målet de hadde satt seg for redusert CO2-utslipp i 2020 med 43 prosent, med andre ord genererte de 135 kilotonn (kt) i stede for forventede 238kt. Til sammenligning var SAP sitt utslipp i 2019 300kt. Det skriver SAP i en pressemelding.

Nå har de tro på at de kan bli CO2-nøytrale to år tidligere enn først ventet.

Telekommunikasjon for reising

Ved å akselerere så mye raskere mot CO2-nøytrale operasjoner forventer SAP at utviklingen fortsetter, og plasserer seg selv nå som frontfigur for å bevare klimaet.

I forsøket på å bli CO2-nøytrale, tar SAP høyde for alle deres direkte og indirekte utslipp, i tillegg til utslipp som oppstår i forsyningskjeden, inkludert de som er knyttet til forretningsreiser som fly, leiebil, og tredjeparters datasentre.

Selskapets tilnærming er å først forsøke å unngå, forså å redusere, og til slutt kompensere for utslipp. Hvis mulig sikter SAP på å unngå å lage drivhusgasser gjennom forskjellige forretningspraksiser, for eksempel ved å bruke telekommunikasjon i stede for reising.

Hvis utslipp ikke kan unngås, bruker SAP innovasjon, for eksempel sparepærer på kontoret, effektive kjølesystemer i datasentrene, og diverse alternative mobilitetsløsninger.

SAP vil også kompensere for uunngåelige utslipp ved å støtte klimaprosjekter, og ved å jobbe med partnere som har oppnår gullstandard definert av The Gold Standard Foundation, eller andre tilsvarende kvalitetsstandarder. Selskapet vil også skape nye bedriftsinitiativ for å ta vare på miljøet, ved å for eksempel sette interne CO2-gebyrer på forretningsreiser med fly.