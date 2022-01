Tech-selskap forsker på kur mot Covid-19

Annonse

Tata Consulting Group (TCS) og Tata Group bidrar på flere måter i kampen mot korona-viruset. De skal blant annet ha donert over 2.1 milliarder kroner som har gått til å beskytte og styrke samfunn rammet av koronakrisen.

I en pressemelding skriver de at de nå også har etablert et eget team i India som har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) for å forske på en kur for Covid-19.

Molekylære forbindelser

Ved å bruke KI, har dette teamet effektivisert forskningen, og har på kort tid identifisert 31 mulige molekylære forbindelser som kan syntetiseres for videre testing, skriver TCS i meldingen.

“Ved å bruke KI har tiden brukt under den opprinnelige medisindesignprosessen blitt drastisk redusert fra flere måneder til bare noen få dager,” sier Dr Gopalakrishnan Bulusu, en av hoved-forskerne involvert i prosjektet.