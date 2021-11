Norsk skrivebrett prises til 1 milliard kroner

Annonse

Et investeringsselskap i USA går inn med 135 millioner kroner i et norsk teknologiselskap, som har utviklet et digitalt skrivebrett som prises til 1 milliard.

Teknologiselskapet Remarkable har solgt 100.000 enheter av skrivebrettet siden 2017, skriver Dagens Næringsliv.

Produktet er et digitalt lese- og skrivebrett man kan notere og tegne på. Det produseres i Kina, men utvikles i Norge og er ikke koblet opp til en nettleser.

Avisen skriver tirsdag at det amerikanske selskapet Spark Capital investerer i den norske teknologien. Ifølge gründer og daglig leder Magnus Haug Wanberg i Remarkable verdsettes skrivebrettet nå til 1 milliard kroner.

– Dette betyr mye for oss, sier han.

Spark Capital er et av de større investeringsselskapene for oppstartsselskaper i USA og forvalter 30 milliarder kroner.

– Vi samarbeider med eksepsjonelle gründere som tør å være først og som lager spennende produkter, sier Kevin Thau, partner i Spark Capital i en pressemelding.