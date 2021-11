Seks av ti har feilsendt jobb-epost

Annonse

Ifølge en undersøkelse fra det britiske Datatilsynet (Information Commissioner’s Office, ICO) er e-poster sendt til feil mottaker en av de mest vanlige årsakene til rapporterte hendelser i første kvartal 2020.

André Schackt teknologiansvarlig og CTO hos Orange Cyberdefense i Norge, sier en av de vanligste grunnene til feilsendt epost er automatisk utfylling i adressefeltet.

– En av de vanligste grunnene til at e-post blir sendt til feil mottaker er den såkalte navneforslagfunksjonen som i dag er innebygd i Outlook og andre e-postklienter. Den fyller ut navnet på en mottaker automatisk etter at du har slått inn de første bokstavene. Skrur du av funksjonen reduserer du risikoen betraktelig.

Orange Cyberdefence er en av partnerne i Nasjonal Sikkerhetsmåned som holdes i oktober.

– Gode samarbeidspartnere som bidrar med kunnskap og synlighet av sikkerhetsbudskap, er helt nødvendig for at vi skal lykkes med Nasjonal sikkerhetsmåned. Derfor er vi er glade for å ha med Orange Cyberdefense på laget. De bidrar både med fagkunnskap og hjelper oss å få ut budskapet om at det lagarbeid som gjelder for å skape digital trygghet, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte i NorSIS.

Schakt er ikke overrasket over den høye andelen feilsendt epost, og peker på at bruken øker med hjemmekontor og at mange går litt på autopilot når de fyller ut adresselinjen.

– Autofullfør-funksjonen som brukes i de fleste e-postklientene er praktisk i bruk, men øker risikoen betraktelig for at en annen enn den du ønsker skal motta mailen dukker opp som navneforslag, sier teknologiansvarlig i Orange Cyberdefense.