Nettalliansen velger Sysco som leverandør av ny kundeløsning til alliansens 40 nettselskaper, og ønsker med det å få fart på innovasjonen i energibransjen. Kontraktsverdien er på 75 millioner kroner. Det skriver Sysco i en pressemelding.

– Et gjennombrudd

Nettalliansen kjørte en omfattende anbudsprosess da de skulle velge leverandør av ny kundeløsning. Det skal ha kommet tilbud fra både norske og utenlandske aktører, men valget falt til slutt på teknologiselskapet Sysco.

Kontrakten løper over 4 år med opsjon på ytterligere 2 års forlengelse.

– Vi har valgt Sysco fordi de har en moderne, skalerbar og modulbasert løsning, de har unik bransjekompetanse som betyr at de forstår bransjens utfordringer, og de har lang erfaring med implementering, utvikling og drift av forretningskritiske løsninger i energibransjen, sier Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen i meldingen.

Sysco som tilbyr programvare, konsulenttjenester, drift- og overvåkningstjenester, og som har spesialisert seg innen energisektoren, er jublende glad for kontraktinngåelsen:

– Dette er et stort gjennombrudd for Sysco. Vi har investert tungt i å utvikle en mer moderne programvareplattform for energibransjen. Og det er en fantastisk anerkjennelse av alt vi har gjort at vi ble tildelt denne kontrakten, sier CEO i Sysco, Dagfinn Ringås.