Ikke gå i fella. Dette må du passe deg for når du surfer på nett

– Du skal helst ikke trykke på lenker i e-poster og sms-er, men heller oppsøke nettsiden direkte. Det sier sikkerhetsanalytiker Jan Roger Wilkens i Telenor Security Operations Centre (TSOC).

Han trekker frem phishing og villedende annonser som de største truslene i 2020.

Phishing og villedende annonser

I et forsøk på phishing kan kriminelle for eksempel utgi seg for å være et kjent selskap, og benytte en lenke i en e-post eller sms for å lokke brukeren til å gi fra seg sensitiv informasjon.

Svindlerne kan også lage falske annonser, som viser seg på Facebook og andre steder, hvor de legger inn budskap fra en kjendis og forsøker å lure brukeren til å tegne dyre abonnement, investere i kryptovaluta eller kjøpe produkter som ikke finnes.

Utpressing

For bedrifter og samfunnsinstitusjoner er kanskje den største trusselen aktører med utpressingsprogramvare.

Dette er ifølge Telenor en type angrep hvor informasjonen på en maskin eller et helt nettverk blir låst med en krypteringsnøkkel. Alle dataene blir dermed utilgjengelige for bedriften, og kan kun låses opp igjen av angriperne.

Med mindre man har en sikkerhetskopi er det å betale løsepenger den eneste måten å få tilgang til egne data igjen.

– Det som er nytt de siste månedene, er at de tar seg inn i nettverket til en bedrift, kartlegger alt og stjeler den mest sensitive informasjonen før de krypterer, forteller Wilkens i en pressemelding fra Telenor.

Han tror at utviklingen med å stjele en kopi av dataene før det blir kryptert, vil fortsette.

– Fremover må mange flere tenke sikkerhet, få opp tofaktor-autorisering og ikke benytte seg av tjenester som lett kan utnyttes av angripere, sier han i meldingen.

For godt til å være sant

Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge kommer også med en oppfordring om å være oppmerksom på farene som lurer på nett.

– Phishing rammer tusenvis og kan føre til ID-tyveri. Det er viktig å være på vakt og ikke være godtroende. Er det noe som fremstår å være for godt til å være sant, ja da er det gjerne det, sier Tangen Nilsen i pressemeldingen fra Telenor.