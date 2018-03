App for å finne parkeringsplass

Informasjonsforvaltning – en forutsetning for å lykkes med GDPR

KRONIKK: Det er tid for dugnad for informasjonsforvaltning – og det haster. Fristen for å oppfylle kravene i den nye personopplysningsloven er 28. mai. Felles datakatalog er på plass. Nå må alle offentlige virksomheter skape orden i eget hus og fylle katalogen med innhold.