Apple forhåndsviser iOS 11.3

Apple har kommet med en forhåndsvisning av den kommende iOS-versjonen iOS 11.3.

Det er nytt både for utviklere, med nyheter innen AR_Kit, brukere med nye animojis, for bedrifter med Meldinger, for helseinstitusjoner med Health-appen og ikke minst batterikontroll. Tør vi håpe på Apple Pay i Norge?

Nyheter

ARKit kjenner nå igjen og kan plassere virtuelle objekter på vertikale overflater som vegger og dører, i tillegg til horisontale overflater som bord og stoler, og blir bedre til å kjenne igjen uvanlige overflater som runde bord.

Animoji har vært populært blant iPhone X-brukere som bruker stemmen og ansiktsuttrykk til å ta opp og sende Animoji-meldinger og -karaokevideoer. Med iOS 11.3 kommer det fire nye Animoji-figurer, så nå kan iPhone X-brukere uttrykke seg som en løve, en bjørn, en drage eller en hodeskalle.

Med Spør bedriften er det enkelt å snakke med en bedrifts servicemedarbeider, sette opp en avtale eller gjennomføre kjøp ved hjelp av Apple Pay i Meldinger-appen. Om det blir aktuelt i Norge med det første er uvisst, men det kan være relevant for globetrotteren og andre reisende.

Batteri

iOS 11.3 introduserer nye funksjoner som viser batteriets tilstand og eventuelle anbefalinger om service på batteriet.

Strømstyringsfunksjonen som dynamisk håndterer maksimal ytelse for å forhindre uventet batteristans ble først introdusert i iOS 10.2.1, og nå blir det mulig for brukere å se om den er på og velge å slå den av. Disse funksjonene kommer i en senere betaversjon av iOS 11.3.

Helse

Den nye funksjonen Helsejournal bringer sykehus, legekontorer og den eksisterende Helse-appen sammen for å gjøre det enklere for brukerne å se helsedata fra flere leverandører på ett og samme sted.

Pasienter ved deltakende medisinske institusjoner kan se informasjon fra flere forskjellige institusjoner samlet i én oversikt, og de kan få varslinger om prøveresultater, medisiner, helsetilstand og mye mer. Data om helsejournaler krypteres og beskyttes med en kode.

Igjen et spørsmål om dette er aktuelt her hjemme, spesielt med tanke på sikkerheten knyttet til det offentlige systemet for helsejournal og e-resept.

Apple Music Video

Apple Music får snart musikkvideoer. Brukere kan strømme alle musikkvideoene de kan tenke seg, uten å bli avbrutt av reklame. De kan se de beste nye videoene, gode, gamle klassikere eller alle musikkvideoene til favorittartistene sine i nye spillelister for musikkvideoer.

Via Apple