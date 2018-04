Apple kjøper tjeneste for tidsskriftabonnement

Selskapet kjøper Texture, en abonnementstjeneste for digitale magasiner.

Siden lanseringen i 2010 har Texture vokst til å bli en ledende abonnementstjeneste for digitale magasiner. Tjenesten gjør det mulig for abonnenter å lese noen av verdens mest populære magasiner når de er på farten.

Texture har en katalog med over 200 magasiner fra verden over. Dessverre er tjeneste foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men dette kan altså endre seg ved Apples kjøp.

Apple Media?

Det er ikke sagt hvordan tjenesten vil være tilgjengelig fremover. I dag leses tidsskriftene i Texture gjennom en app for enten iOS, Android eller Kindle. Det kan tenkes at dette vil bli et tilbud som er en integrert del av Apple Music-abonnementet, som da kanskje heller burde kalles Apple Media.

Apple fortsetter sin satsning på egenprodusert innhold slik som TV-serier, som også vil være med på å berike media-porteføljen. Det vi kanskje uansett kan anta er at Texture, enten som egen app eller som del av en annen, blir foldet inn i iOS-programvarepakken slik at den vil bli tilgjengelig for sluttbruker uten ekstra nedlastingsskritt.

Via Apple