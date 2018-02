Apple TV sikrer hjemmet

Homecam er den eneste appen for Apple TV som lar deg se flere live-strømmer direkte.

Full kontroll

Ikke bare bilde, men også sensorer i rommene kan kontrolleres slik at man får kontroll over faktorer som luftfuktighet, temperatur og luftkvalitet.

Sensordataene kan blendes inn på skjermen, i tillegg til at man kan styre lysstyrken på lamper som er del av HomeKit-opplegget. Også bevegelsessensorer kan nyttegjøres.

Siden Homecam lar deg se flere videostrømmer, kan man også velge hvordan disse vises: Som små forhåndsvisninger øverst på skjermen, eller som stort bilde. Det finnes en egen modus for å rotere automatisk mellom strømmene slik at disse blendes inn på stort bilde etter et gitt intervall.

Smart-hjemmet

Du kan lese mer om Homecam for HomeKit her. Du finner Homecam for HomeKit til 55 kroner på App Store her.