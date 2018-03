Google lar deg utvikle for både iOS og Android

Dette er god timing, siden 2017 viste en markedsandel på 99,9 prosent for iOS og Android kombinert.

Flutter fra Google er et utvikler-rammeverk for mobile brukergrensesnitt som lover raskere utvikling for iOS og Android.

Flutter kan brukes sammen med eksisterende kode. Verktøyet brukes allerede av mange og er gratis. Annonseringen kom under Mobile World Congress 2018 i Barcelona.

Flutter lar deg aksessere GPU-brikken på telefonen direkte, og mange medieobjekter er allerede tilgjengelige i egne biblioteker. Flutter støttes av flere kjente og populære utviklingsmiljøer, som Visual Code, IntelliJ og Xcode.

Dart 2

I tillegg kommer også Googles eget programmeringsspråk Dart, som samtidig ble sluppet i versjon 2.

Du kan lese mer om Flutter hos Google her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Medium