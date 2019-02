Hjemmebrygg på macOS, Windows og Linux 

Pakkehåndterings-verktøyet Homebrew for macOS er oppdatert til versjon 2.0.

Nytt er blant annet støtten for Linux og Windows, i tillegg til en rekke viktige nyheter for «hjemmebryggeren».

Homebrew 2.0

Homebrew er et ganske unikt verktøy for både Mac-entusiaster og profesjonelle. Med Homebrew kan man installere tusenvis av kraftige – og gratis – applikasjoner og systembiblioteker for kommandolinjen (Terminalen).

Homebrew er en fantastisk ressurs for dem som ønsker å utvide Mac-funksjonaliteten, til alt fra AV-biblioteker til filverktøy, men også hele programmeringsspråk som Perl og Erlang.

Med Homebrew 2.0 kommer også en automatisk oppryddingsprosess som kjøres automatisk en gang i måneden slik at det ikke bygger seg opp ubrukte ressurser (også kalt formler). En oversikt over tilgjengelige formler finnes her.

Du kan lese mer om Homebrew her. Homebrew kan også enkelt installeres fra Terminalen med kommandoen:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Via brew.sh

Cakebrew

Ulempen med Homebrew er at det ofte krever manuell kompilering, noe som kan være utfordrende.

Føler du deg mer komfortabel med et GUI – grafisk brukergrensesnitt – så kan du bruke Cakebrew (også dette gratis) her. Sett av litt tid til den første oppdateringen av de ulike formlene.

Cakebrew er også et nyttig verktøy til å se hvilke formler som allerede ligger installert på ditt system fra ulike applikasjoner, og samtidig med mulighet til å oppdatere disse fra et GUI.