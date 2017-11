Post pc-æraen ble lansert som et begrep av Steve Jobs under iPad-lanseringen. Med iPad Pro og iOS 11 er post-pc nærmere enn du tror, sier Apple.

Og med tanke på hvor mye regnekraft som sitter i nettbrettet, kombinert med alle tjenestene som finnes tilgjengelig på nett, så kan dette nærmest betraktes som en underdrivelse.

Selvfølgelig finnes det spesialiserte applikasjoner som fremdeles behøver et skrivebords-operativsystem, som macOS. Men dette tallet minsker fort, så for mange er det kanskje den store skjermen som er hovedargumentet for en tradisjonell datamaskin fremfor en iPad.

Real computer

Det, hva man er vant med, og hva man ikke kjenner til, dessuten. Men kanskje Satya Nadella ikke helt har fått med seg hva en iPad Pro er god for?

I hvert fall kom han i skade for å nevne for to journalister at de heller burde få en en «ekte» datamaskin fremfor iPad-en de hadde i hånden. Men hva er egentlig en ekte datamaskin i våre dager?

Datamaskin?

Skjebnen ville ha det til at Apple hadde en høyst passende kampanje klar, og denne iPad Pro-videoen ble lansert dagen etter. For der går man faktisk ett skritt lengre, og spør, betimelig nok: Hva er en datamaskin?

Godt spørsmål — sjekk ut videoen nedenfor. Du kan lese mer om iPad Pro hos Apple her.

