Nytt batteri uten diskusjon

Er det på tide å dra frem «battery gate»-tilnavnet?

Apple prøver å komme seg i forkant av kritikken når selskapet nå har utlovet redusert pris for bytte av batteri på iPhone-modeller 6 eller senere.

Dette etter at det ble kjent at selskapet aktivt har styrt ytelsen på eldre maskinvare for å kompensere for tapet av batterilevetid over tid, og eventuelt i kombinasjon med lav driftstemperatur.

Det hele minner mer om mer om Volkswagen-utslippskandalen, men det skal samtidig sies at det ikke er like enkelt å sammenlikne et li-ionbatteri med en vanlig bensintank der motoren yter helt til det er slutt på drivstoffet. Apple valgte å klokke ned ytelsen på eldre mobiler for å motvirke batterialdring, men samtidig opprettholde tilfredsstillende opplevelse for sluttbruker.

iPhone 6s

Mange har opplevd at telefonen uventet har slått seg av, og for iPhone 6s-brukere finnes det allerede en åpen innbytteordning der man får byttet batteriet gratis selv om telefonen er utenfor garantitiden. Dette gjelder vel å merke kun utvalgte enheter produsert innen et visst tidsrom.

Men selv om Apple har publisert tankesettet bak den generelle ordningen for redusert byttepris på sine amerikanske nettsider, hersker det likefullt forvirring. For man har tydeligvis ikke vært tydlig nok i sin kommunikasjon med service-stedene.

Det skal nemlig være slik at alle med en iPhone 6 eller senere skal få tilbud om bytte av batteri til kun 299 kroner, selv om batteriene klarer Apples egne ytelsestester og disse tilsynelatende er innenfor operative rammer.

Dette fremkommer av dokumenter som skal være sendt til Apples utsalgssteder i Frankrike, en sak om ble publisert på iGeneration.

Og enten du velger å bytte batteri eller ikke – sjekk denne artikkelen hos Lifehacker med gode råd for optimal batterilevetid.