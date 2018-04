Vimeo med Mac-app

Verktøyet fra Vimeo vil gjøre det langt eklere å forbli i «sonen» slik at du slipper å forlate redigeringsmiljøet for å laste opp, håndtere eller dele videoer.

Vimeo foretrekkes av mange på grunn av høy bildekvalitet, inkludert 4K med støtte for HDR.

Vimeo for macOS

Med appen for macOS kan du:

Eksportere som ProRes (og andre avanserte kodeker)

Laste opp direkte til din Vimeo-konto

Få tilgang til lenker, anmeldelser og innbyggingskoder

Få tilbakemeldinger på viktige hendelser

Vimeo har dessuten også en plugin for Adobe Premiere Pro.

Handbrake

Siden vi først er inne på videoredigering, nevner vi samtidig at gratis-transkodingprogrammet Handbrake nå er oppdatert til versjon 1.1.0.

Med på kjøpet (sett bort ifra at appen er gratis) får du blant annet en profil for 4K, noe som vil være nyttig for dem med AppleTV 4K.

Videre er også innstillingene for YouTube og Vimeo forbedret, og du kan dessuten eksportere MKV-filer med oppløsning helt opp til 2160p.

Du finner Vimeo for macOS gratis på AppStore her. Krever macOS 10.12 (Sierra) eller senere.

Handbrake finner du gratis her.

