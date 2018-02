DNB vinner kunder på digital satsning

DNB har i lang tid satset hardt på digitale banktjenester, der Vipps kanskje har vært det viktigste digitaliseringsproduktet til banken. Selv om denne tjenesten foreløpig har vunnet krigen om det norske markedet for vennebetaling og rask pengeoverføring, så har ikke DNB ligget på latsiden i 2017.

Kundeopplevelser

Banken har tatt til seg lærdommen om å lage nye tjenester som løser et reelt behov hos kundene, og det er dette bankens toppledelse peker på for å forklare medgangen sist år.

– Jobben vår i DNB handler om å skape de beste kundeopplevelsene. Vi møter kunden der kunden er. Vi har lagt ned mange av våre filialer, men øker likevel boliglånsporteføljen. Dette er mulig fordi vi har de beste og mest kundevennlige digitale løsningene. Jobben som er gjort med boliglånsautomatisering, er inspirerende. Nå satser vi også tungt på å forenkle låneprosessen for bedriftskundene våre. Vi kommer til å gjøre hverdagen enklere for gründere og bedriftsledere, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB i en børsmelding i forbindelse med DNB kvartalsrapport for fjerde kvartal 2017.

Nye tjenester

Det er særlig to nye tjenester DNB viser til som eksempler på digitale tjenester som øker kundenes bruk av banken: lynrask lånebehandling på mobilen og Spare-appen.

Ved å bruke den nye tjenesten for samtykke hos Skatteetaten via Altinn, ble det mulig for banken å hente informasjon om lånesøkere direkte hos Skatteetaten. Brukeren gir et eksplisitt samtykke, og så henter banken den nyeste skattemeldingen og informasjon om lønn, uten at brukeren trenger å grave fram denne dokumentasjonen.

Dermed kan behandlingen helautomatiseres etter at samtykket er gitt, og resultatet er at brukeren får svar på lånesøknaden sin etter to minutter – direkte i mobilappen. Ifølge børsmeldingen til DNB ble mer enn 135.000 søknader om boliglån innvilget på denne måten i fjor.

I tillegg lanserte DNB appen og kampanjen «Spare» i 2017. Banken mener at dette var en viktig bidragsyter til at over 300.000 DNB-kunder startet spareavtaler i løpet av 2017.

For øvrig melder DNB at resultatet i fjerde kvartal 2017 ble på 6,37 milliarder kroner, opp 944 millioner fra samme periode i 2016. Derfor foreslår bankens styre et utbytte på 7,10 kroner per aksje.