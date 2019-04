SJ 3D-printer for økt punktlighet

Å fremstille reservedeler etter behov i stedet for å ha et stort lager av deler liggende, er en av de store mulighetene som ligger i 3D-printteknologien. Det svenske jernbaneselskapet SJ har drevet og eksperimentert med 3D-printing i etpar år, og nå er det ikke lenge til at en vital del skal fremstilles på denne måten.

I tillegg til at ikke alle deler produseres lenger, er det også et mål å øke punktligheten på togene ved at de ikke må stå stille i ukesvis i påvente av nye deler. I stedet skal delene 3D-printes i løpet av en uke, slik at togene kommer seg raskere ut i trafikk igjen.

Kritisk del

SJ har 3D-printet reservedeler i et par år nå, men ikke kritiske deler som er viktige for togets drift. Fram til nå har selskapet lagd toalettpapirholdere, gardinholdere og deksler til eluttak.

– Dette er de enkle greiene, men nå begynner vi å se på de litt vanskeligere delene også, sa prosjektleder for intelligente tog og vedlikehold hos SJ, Andreas Stjernudde under arrangementet 3D Inspiration Day, melder våre kolleger i Computer Sweden.

Den første mer kritiske delen som skal fremstilles med 3D-printing er et lokk til boksene til hjullagrene til togene. Dette er en såpass kritisk del at den må gjennom en lengre sikkerhetsvurdering før de kan ta den 3D-printete delen i bruk.

Både materialet og fremstillingsmetoden skal endres, og sikkerhetsreglene for togdrift i Sverige tilsier at slike deler må gjennom en tredjeparts undersøkelse før de kan tas i bruk. Dette regner SJ med er gjennomført til sommeren, og da vil de nye lokkene kunne tas i bruk på alvor.

Tidsbesparelser

Den viktigste gevinsten med å løse dette slik er for SJ tidsaspektet. Å 3D-printe en slik del har en leveringstid på en uke, mens det ofte tar betydelig lenger tid å bestille reservedeler på tradisjonelt vis.

Dette betyr at SJ kan reparere togene raskere, slik at de kommer raskere tilbake i trafikken, noe som i sin tur betyr at selskapet har flere tog å rutte med, og det skal øke punktligheten.

– Vår visjon er å koble sammen de digitale teknikkene, slik at når vi ser at en komponent er i ferd med å gå i stykker så kan vi bestille en 3D-utskrift av den, slik at den ligger parat på verkstedet en uke senere, når toget kommer inn til reparasjon, forklarer Stjerudde til Computer Sweden.