Vekst i blekksprutsalg

Ifølge analyser fra DMR klarte Epson i Norge å øke salget av sine kombinerte fargeblekkskrivere i fjor. I et marked der de store konkurrentene sliter og varsler om papirutskriftenes endelikt er vanlig, er selskapet forståelig nok fornøyd.

- Vi er veldig stolt av at stadig flere virksomheter og privatpersoner velger våre multifunksjons fargeblekkskrivere. Vi jobber hardt lokalt og får betydelig drahjelp sentralt. Blekkteknologi er et stort satsingsområde i Epson-konsernet, sier Tor Jørgen Westerby, sjef for forbrukersalg i Epson Norge, i en pressemelding.

Tank foran patroner

Han peker på at selskapet bruker blekktanker foran blekkpatroner, noe som er gunstig for kundene i daglig drift. De største blekktankløsningene holder i teorien opp til tre år før de trenger å fylles.

Det skal gjøre det mulig å få ut 14.000 sider i svart/hvitt, eller 11.200 sider med farger før tankene trenger å fylles igjen. Løsningen er ikke bare for smør- og brødskrivere, men også for fotoskrivere.

Det de lave utskriftskostnadene per ark som gjør blekkskriverne til en vinner. Epson hevder reduksjon ned mot 74 prosent i snittkostnad.

Også miljøvern er tilgodesett med løsningen, som reduserer mengden avfall fra brukte patroner.

Halvmilliard mot bedriftene

Det er bedriftsmarkedet som er blinket ut som hovedsatsing for selskapet. De legger en ekstrasatsing på en halv milliard kroner for å ta andeler i dette markedet i Europa. Da er det to serier med profesjonelle multiblekkskrivere som skal i felten.

Epson oppgir ikke hvordan salget av øvrige skriverprodukter artet seg i 2017.