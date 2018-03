– Prosessen er like viktig som resultatet

Mandag 19. mars satte den i skrivende stund stadig sittende regjeringen i gang det de omtaler som et «innovasjonsløft i offentlig sektor». Dette skal være et pågående arbeid som skal involvere mange, og som skal resultere i en stortingsmelding et stykke ut i 2019. Dette er naturligvis under forutsetning av at regjeringen får fortsette sitt arbeid, også etter Listhaug-krisen.

handler Monica som kommunal- som sa viktig om offentlig til hun nå moderniseringsminister et innovasjon Mæland diskusjonene mer Vi arbeid, i konferansen og om innovasjon på starter offentlig å åpnet modernisering. da sektor, veldig – starter og få

Demografikostnader

og å for offentlig situasjonen seg kan nå. i Lavere seg samfunnet innovasjon jobben på å denne til befinne rigge å sektor, for en og kommer pensjonistbølge oljeinntekter må hvordan Bakgrunnen er selvfølgelig grunnforutsetningene i forberede endre situasjonen, nye for kommer starte seg, på framover. fokusere å på landet til

å nå en som grønne kommer skal yrkesaktiv. det ikke vi trenger men sa flere bruker nye der trenger vet eneste og vi situasjon ser Vi står og først er en milliarder Hvert økonomiske gjennomføre «demografikostnader». til bli som går et hvor trenger handlingsrommet barnehageplass, og – hvor eldre ned. og vi det Vi trangere blir Mæland. pensjon det innbyggere kroner på det at vi minst skiftet, stadig omsorg, har per flere fremst blir at inntektene år utgangspunkt som såkalte flere Årsaken i stadig skoleplass, stadig utvikling

Visjoner til frokost

framover, med kommer mer det ikke å stadig som gir velferdsnivået. økende Dette forsterkes samme demografikostnader enn til

ministeren. lørdag, å må smartere mer nye mer løse Da Kjetil at – finne våre spiser trenger kommunale på, at velferdsoppgaver å og staten være er Alstadheim bedre fastslo «demografi måter må slik da vi lett på. oppgavene kommunene til betyr blir løse visjoner til og Dagens effektive Næringsliv i å og vi Det nødt frokost». måter skrev Og forrige finne innovasjon, vi

det som av det offentlig innbyggerne om – er å er og så slik ikke sektor mener som offentlig må mer er bare fokuserer en Mæland ønsker. i ser at få videre trenger regjeringen det disse ønskelig mer sa innovativ dyd at grunnene selv innovasjon sektor av at hun på at nødvendighet, at er en vi og også

sa høy er innovasjon. ha ministeren. i Vi ha en at det innbyggerne sentrum, jo vi vil som har også sånn – mer Men er offentlig tillit sektor vil effektiv, som og setter

Hva er innovasjon?

Sjur å egentlig moderatoren på i minutter konferansen, eremitus som hva av noen For «innovasjon» en begrepet. begrepet i å som av egentlig Dagestad, II diskutere brukte felles ligger hva forståelse ligger professor ha ved NTNU, i innovasjon

fortalte rekke i drepe som innovasjon at Hva journalist heter heter er dette en å egnet som bok som løsning bra en Googler den kom definerte Dagestad. ethvert du av engasjement. definisjoner, får innovasjon? «Why ny bruk», en som det til 2003 blir Han i Så så tatt innovations fail». «en – du Franklin, best er

blir en en er er et at det det kommer er som betingelse, er lagd de markedet Det ikke som ha, en mislykket innovasjon. nemlig bedrift tilleggsbetingelse det – la selve bruk. en for til. han det innovasjon, Hvis sier fornyelse prosjekt, men i vil innovasjon er en ikke og ordet tatt en fornyelse, at og har så Det betyr er

Den dialogen lange

at er og som i. dette resultere og lange arbeidet, er som diskusjoner. ser dette like kommunal- som for åpne, Arbeidsformen prosessen stortingsmeldingen mener Hun viktig mange moderniseringsministeren skal i seg

men sektor vedtak mer fastslo Det det fattet kunne ikke. hun. veldig vi greit bli skal selvsagt om offentlig er Det slik er og vært både hadde et innovativ, krevende, at komplisert ­– om

vi Vi hun dagsorden og å og og inviterer Derfor kunnskap, tiltak har kulturer utvikle som vi for skal innovasjon oppstartkonferansen utvikle god sette å på til slipper i felles rammer, – skal en denne åpen begreper gjør prosess, innovative at med framover. la inkluderende en fram, dialog ideer til. flere, strukturer, ha og dag. Vi

skal Så det det arbeidsmøter, det jo like mer og viktig, skrivebordsprosjekt. prosessen ikke det innovasjon skal ha er dette innspillsmøter skal være – av er, kan oss denne vi rundt av og selv, Det hva fordi er gang alene, at denne konkluderte og om sånn og rundt i gi Mæland. arbeidet, prosessen viktig er slik dette Så dialogmøter er forståelse i arbeidet hvorfor at gjøre få jobben og deler ulike landet, sluttresultatet Norge, noe ikke er. møte er Vi som debattene. og

innovasjon offentlig på Eksempler

foregått sentralt ble ny akkurat både er nå. konferansen presentert, offentlig det sektor i arbeid kommet Det innovasjonsarbeid slik innovasjon og og på regjeringen lang som ide Nå tiltakene som har ikke en tid, at offentlig illustrasjoner på har i av i lokalt sektor. på er noen

var: ble som vist, Prosjektene

v… «Asker prosjekt * kommune presenterte Asker sitt