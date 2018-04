Rød iPhone 8

Fredag den trettende kan bli både din og mange andres lykkedag i år.

Apples flunkende nye og skinnende røde iPhone 8 / Plus kan bestilles fra 10. april på nett, og vil komme for salg over disk fra fredag den trettende.

Special Edition

Det er ikke første gang Apple samarbeider med Bonos Product (RED) om å brande sine produkter med den karakteristiske rødfargen for å trekke oppmerksomhet over på kampen mot HIV/AIDS, spesielt syd for Sahara i Afrika.

Og det finnes også en rekke andre produkter tilgjengelige i den tross alt litt unike fargen på Apples-produkter, inkludert iPod, Beats-høyttalere og deksler til mobile enheter.

Apple støtter HIV/AIDS-programmer som tilbyr rådgivning, testing og medisiner som forhindrer at gravide overfører smitte til barnet. Så langt har det blitt samlet inn mer enn 160 millioner dollar gjennom salg av (RED)-produkter.

Ved kjøp av et (PRODUCT)RED™-produkt sendes et bidrag til det globale fondet, som bruker 100 prosent av pengene til å finansiere HIV- og AIDS-programmene sine. Disse bidragene hjelper mennesker som er utsatt for HIV i Ghana, Lesotho, Rwanda, Sør-Afrika, Swaziland, Tanzania, Kenya og Zambia.

Den røde iPhone 8 og 8 Plus kan fås med 64 eller 256 GB lagringsplass, og startprisen i Norge er 7.790 kroner, som er samme pris som for den vanlige modellen.

Du kan lese mer om Apple og Product (RED) her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

