Fjordkraft har fått 50.000 mobilkunder på ett år

Den 25. april 2017 gikk strømleverandøren Fjordkraft med brask og bram inn i mobilmarkedet. Selskapet påpekte at mobilmarkedet trengte utfordrere, siden det er fullstendig dominert av de to store aktørene Telenor og Telia.

– Nå ønsker vi å utfordre mobilbransjen og de etablerte aktørene med lavere priser. Telia og Telenor kontrollerer til sammen over 95 prosent av privatmarkedet for mobiltelefoni og har høye marginer. Folk flest vet ikke at Talkmore, Chess, Onecall, Tele2, og nå sist Phonero alle er Telia- og Telenor-selskaper, kun med andre merkenavn, sa administrerende direktør i Fjordkraft, Rolf Barmen, den gangen.

Samtidig kunngjorde selskapet sine ambisjoner om å få 200.000 mobilkunder innen 2020. Det utgjør er markedsandel tett oppunder 3,5 prosent, basert på antallet mobilabonnement i Nkoms Ekomrapport for første halvår 2017.

Stort «hjemmemarked»

Strategien til Fjordkraft har vært å tilby sine mobilabonnementer til sine egne eksisterende kunder på elektrisitet. Med oppkjøpet av Trønderenergi marked vil selskapet dekke strømbehovet til mer enn 1,3 millioner mennesker over hele landet. Dette «hjemmemarkedet» har nå vist seg å være et godt marked for det nye tilbudet, og Fjordkraft har nå kunngjort i en børsmelding at selskapet har fått 50.000 mobilkunder før ett år har gått.

– Vi er i kontakt med mange mennesker hver dag, og alle i husstanden som kjøper strøm av oss kan benytte seg av vårt billige mobiltilbud. Våre fordelspriser på mobiltelefoni er tilgjengelig for over en million mennesker, sier Barmen i børsmeldingen.

– Da vi gikk inn i mobilmarkedet tok vi utgangspunkt i det vi allerede kan. Fjordkraft er en kjent og synlig merkevare og vi har et stort og dyktig kundesenter. Dermed har veien vært kort for oss til å bli en mobilleverandør, legger han til.

Enormt engasjement

Fjordkraft opplyser at mobilmarkedet er dominert av Telenor og Telia som med sine merkevarer har 92,3 prosent av markedsandel målt i omsetning i privatmarkedet (Rapport Nkom 1. halvår 2017).

Til tross for denne markedssituasjonen gyver likevel Fjordkraft ufortrødent på med sitt mobiltilbud, og ifølge børsmeldingen har selskapets ansatte grepet det nye tilbudet med begeistring.

– I mobilmarkedet er det to aktører med enorme markedsmuskler og endringstakten er høy. Dette er en lærerik arena å konkurrere på. For organisasjonen har det gitt et energiboost og medarbeiderne har omfavnet mobilvirksomheten med enormt engasjement, forteller Barmen.

Det kan trenges for å nå målet som selskapet kunngjorde da tilbudet kom på markedet. I snitt har selskapet fått tusen kunder i uka fram til nå, og om vi framskriver dette til målet på 200.000 kunder innen 2020, så vil det oppnås først i slutten av februar 2021.