Broadnet kjøper konsulenthuset Netteam

Broadnet, en Nordisk leverandører av fiberbasert datakommunikasjon og datasenter tjenester, har kjøpt det danske konsulenthuset Netteam.

Som Cisco Gold Partner, er Netteam spesialisert innen områder som LAN, skytjenester og sikkerhet. Netteam har 50 ansatte og en årsomsetning på over 130 millioner danske kroner. Selskapet har hatt en god vekst de siste årene, primært drevet av implementering av Cisco-baserte nettverksløsninger. Det skriver Broadnet i en pressemelding.

– Netteam er godt kjent for sin sterke faglighet og vil gjøre oss enda bedre rustet til å ta et totalansvar for kundens digitale reise. I en situasjon med stigende digital kompleksitet, har mange kunder behov for en partner som kan realisere nye, digitale muligheter uten å redusere sikkerheten. Vi kan løse dette for kundene, og med Netteams innsikt vil vi bli enda sterkere på dette området. Nå gleder vi oss til å trekke i arbeidstøyet og forene hverandres kompetanser, sier Martin Lippert, CEO i Broadnet/GlobalConnect.

Varsler flere oppkjøp

Oppkjøpet er ledd i en ambisiøs vekststrategi, som ble etablert ved fusjonen mellom danske GlobalConnect og norske Broadnet i september 2018 – med kapitalfondet EQT i ryggen.

– Vi har en ambiisiøs vekstplan i Nord-Europa, der vi vil vokse betraktelig innen digital infrastruktur og relaterte tjenester. Veksten vil skje både organisk og gjennom oppkjøp. sier Lippert videre i meldingen.

CEO i Netteam, Peter Durup, er glad for å bli en del av et ekspansivt selskap:

– Salget av Netteam har vært planlagt i lang tid, og vi har vært i den gode situasjon at vi fritt kunne velge den beste match for oss. Det har vi ubetinget sett i Broadnet/GlobalConnect, fordi vi komplimenterer hverandre så godt og kan trekke på Nordens fremste kompetanse innen våre områder. Jeg har en riktig god følelse og gleder meg til samarbeidet, sier Peter Durup, CEO i Netteam.

Oppkjøpet blir først endelig etter godkjenning fra de danske konkurransemyndigheter.