Bra lyd så lenge det varer

Ørepropper med innbygget støyreduksjon (ANC) er ikke noe du finner i trådløse ørepropper. Det har Sony gjort noe med å med å utstyre WF-1000 med ANC. Dette koster imidlertid etter vår mening mer enn det smaker. Ikke fungerer ANC spesielt godt i dette settet heller. Batteritiden på dette settet er rett og slett under enhver kritikk. Riktignok blir de levert i et ladeetui på samme måte som Apples trådløse øreplugger. Nå er Sonys ladeetui unødvendig stort og det tar lang tid å lade. Batterilevetiden på selve settet er rundt 3 timer. Med bruk av ladeetuiet får seks timer ekstra.

God lyd

Lyden derimot har vi lite å utsette på. Lydbildet er detaljert med blant annet en rimelig god bass. Ikke superkvalitet, men lyden er god. En annen ting som må nevnes er NFC. Som det meste av ekstrautstyr som er ment brukt sammen med mobiltelefoner er også disse utstyrt med NFC. Dette gjør tilkobling til en meget enkel operasjon. En litt mer alvorlig ting på tampen, koblingen mellom venstre og høyre propp har en tendens til å falle ut. Dette er utrolig irriterende.

Nå skal det også sies at prisen ikke at alt for skremmende. Litt avhengig av hvor du kjøper settet, ligger det rundt 2.000 kroner. Du kan definitivt gjøre bedre kjøp enn dette settet.