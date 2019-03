Nordmenn er enkle bytter for nettkriminelle

Vi handler på nett som aldri før. Kanskje er vi litt bekymret for personopplysninger på avveie, men det stopper oss ikke.

I en ny undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra NTT Security sier 49 prosent at de er bekymret at bank- og kredittkortopplysninger skal misbrukes av uvedkommende når de handler på nett. Samtidig er vi enkle bytter for nettkriminelle fordi vi varierer for lite på passordbruken.

– Folk vurderer nok kost-nytte når de handler på nett. Det er så praktisk å kunne bestille varer fra sofakroken at vi velger å ta risikoen, selv om vi har noe bekymring knyttet til det, mener Arnt Ove Nedrebø i sikkerhetsselskapet NTT Security, i en melding fra selskapet.

Bekymret for ID-tyveri

Arnt Ove Nedrebø i sikkerhetsselskapet NTT Security

Samme undersøkelse forteller at hele 7 av 10 er bekymret for ID-tyveri, altså at noen stjeler og bruker deres identitet på nett.

16 prosent har opplevd at bank- eller kredittkort blir skimmet, slik at deres kortopplysninger har blitt brukt ulovlig.

Nedrebø tror at noe av bekymringen kan ligge i at det har vært mye fokus på personvern og it-sikkerhet i mediene den siste tiden, blant annet på grunn av EUs nye personvernforordning.

– Tross bekymringen har vi en del igjen før vi bruker passord på en trygg måte, forteller Nedrebø.

Enkle mål

Tallene fra NTT Security og YouGov viser nemlig at vi ikke er flinke til å variere passordbruken. 32 prosent av de norske respondentene har færre enn tre passord, 12 prosent bruker fire, 6 prosent har fem, mens det kun er 36 prosent som har over fem passord, skriver de i meldingen.

Bekymringen henger altså ikke helt sammen med passordbruken.

Nedrebø forklarer i meldingen at man blir et lett mål for hackere når man bruker få og/eller korte passord. eller om man gjenbruker dem på flere steder.

– Det gjør det enklere for hackere å stjele din digitale identitet, og for eksempel bruke dine personopplysninger til å handle på nett eller utføre pengetransaksjoner, sier Nedrebø.

Han mener det er urovekkende at de unge virker å sikre seg dårligere enn eldre generasjoner. Kun 26 prosent av de mellom 18 og 29 har mer enn fem passord, mens i aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år er tallene henholdsvis 40 og 42 prosent.

Her har vi også noe å lære av våre naboer i Sverige.

Svenskene bedre

En tilsvarende undersøkelse fra NTT Security og Sifo i Sverige, viser at 39 prosent av svenskene bruker flere enn fem passord, mens 32 prosent bruker færre enn tre. Vi trenger altså å lære samme lekse som våre svenske naboer.

– Gjenbruker du passord på ulike tjenester risikerer du at uvedkommende får tilgang til alt fra Facebook-kontoen til kundekontoen på butikker som Komplett eller Zalando. Holdninger til sikkerhet og passord tar vi også med oss inn i arbeidslivet, hvor snart alle programmer vi bruker leveres som en tjeneste. Prinsipper for nettsikkerhet burde sitte bedre i ryggmargen hos folk flest, sier Nedrebø.