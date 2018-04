SINTEF-selskap med mikrofonsuksess

Sensibel er et selskap som har sitt utspring fra SINTEFs Minalab. Her har forskerne bak Sensibel brukt ti år på å perfeksjonere en mikrofon beregnet på bruk i systemer avhengig av talegjenkjenning.



– Stemmestyring, som for eksempel Apples Siri og Amazons Alexa, er i kraftig vekst. Markedet er i ferd med å ta av. Vi ser det i alt fra smarttelefoner til TV-er, computere, høyttalere og biler, sier Sverre Dale Moen. Han er nytilsatt administrerende direktør i sensiBel og selv en erfaren gründer.

MEMS-teknologi

I følge selskapet selv er mikrofonen ti ganger bedre enn det man i dag har tilgjengelig på markedet. Sensibels mikrofon er kun noen få millimeter stor og baserer seg på såkalt MEMS-teknologi (Micro Electro Mechanical Systems). Dette er en teknologi som er blitt benyttet av Gassecure, som også er et selskap med røtter i SINTEF-miljøet. Dette selskapet ble forøvrig solgt for 500 millioner kroner i 2015.

I forbindelse med utviklingen av Sensibel har selskapet nå sikret seg 16 millioner ferske investeringskroner. Dette gir selskapet et godt grunnlag for videre teknologiutvikling og ikke minst å få laget fungerende prototyper. Selskapet tar sikte på en markedsintroduksjonen av produktet i 2020.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått på plass et sterkt lederteam, erfarne rådgivere og ikke minst solide medeiere. Nå gleder vi oss til å bygge selskapet. Kommersialiseringsløpet er selvfølgelig ikke uten risiko, men jeg har stor tro på at vi kan bidra med en «gamechanger» i markedet for talegjenkjenning og stemmestyring, sier John Torvik, som er styreleder i Sensibel og investeringsdirektør i SINTEF Venture.

Fakta om Sensibel

Etter 10 år med forskning i SINTEFs Minalab, ble Sensibel stiftet i 2016 av SINTEF TTO og forskerne Matthieu Lacolle og Jakob Vennerød.

Har utviklet og patentert en miniatyrisert mikrofon for stemmestyring, basert på MEMS-teknologi (Micro Electro Mechanical Systems) og avansert optikk.

Stemmestyring er i sterk vekst og brukes i smarttelefoner, TV-er, computere, høyttalere og biler.

Administrerende direktør Sverre Dale Moen er en av gründerne bak IT-selskapet Chipcon, som ble stiftet i 1996 og solgt til Texas Instruments i 2005. Han var også CEO i oppstarts- og teknologiselskapet New Index som ble solgt til Epson i 2011.

SINTEF Venture er hovedeier sammen med gründerne. Andre aksjonærer inkluderer Investinor, Founders Fund (Startuplab i Oslo) samt flere bransjeeksperter.

Har fått støtte gjennom Norges Forskningsråd (Forny og BIA) og Innovasjon Norge.

Holder til å Startuplabs lokaler i Forskningsparken i Oslo.

Mikrofonen og teknologien

Mikrofon har samme følsomhet, eller evne til å registrere svake endringer og nyanser i lydfeltet, som dyre og profesjonelle studiomikrofoner. Sensibels mikrofon er noen få millimeter i størrelse og kan enkelt integreres i forskjellige elektronikkprodukter for massemarkedet (for eksempel TV-er og høyttalere).

Mikrofonen består av en membran som vibrerer i takt med små trykkendringer i lydfeltet. Tradisjonelt måles bevegelser i membranen elektrisk, men denne metoden blir ganske unøyaktig i små mikrofoner bygd på MEMS-teknologi. SINTEF har utviklet en ny metode der en bitteliten laser optisk måler ørsmå bevegelser i mikrofonmembranen, med en nøyaktighet som er 10 ganger bedre enn eksisterende metoder.