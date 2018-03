Halden kommune vant smartby-prisen

I skarp konkurranse fra Oslo Bysykkel og Nabohjelp fra Obos, stakk altså Halden kommune av med førsteprisen i DND-konkurransen «Året smartbyløsning 2017».

– Det var mange gode kandidater, alt fra klassiske oppstartsselskaper til offentlig sektor som ønsker å gjøre noe bedre eller noe nytt. Det var likevel tre kandidater som skilte seg ut ganske fort, sa juryformann Terje Wold fra Dataforeningen.

Tryggere tjenester

– I et samfunn hvor det blir klarere dag for dag at vi må bo lengre hjemme, mener juryen at Virtuell kortidsavdeling, ved hjelp av en kombinasjon av sensor- og kommunikasjonsteknologi og helsetjenester, gi en helt ny pasientopplevelse etter endt behandling. Ved bruk av teknologi vil pasienten komme hjem til trygge omgivelser samtidig med at han eller hun har en tett dialog med helsepersonell på responssenteret, og de har en alarmfunksjon om noe skulle skje. Integrasjon mot andre datakilder som vann- og strømmålere vil gi helsetjenesten, Halden kommune og til slutt pasientene, enda bedre og tryggere tjenester, leste Wold fra juryens begrunnelse for tildelingen.

Wold la til at løsningen, som skal få flere brukere og allerede har bevist stor verdi for byens innbyggere, er en stor inspirasjon for andre byer og kommuner.

– Dette er veldig stort. Det har vært modig innsats fra mange ansatte i Halden kommune, som har fått til dette fra første ide til at vi er i mål og har fått det i drift, sa Veronica Aam, kommunalsjef for helse og omsorg i Halden kommune, da hun takket for prisen.

Hun trakk også fram samarbeidspartnerne i prosjektet, Esmart Systems, Microsoft, Høyskolen i Østfold og Nordisk Medialab, der hun karakteriserte samarbeidet som «helt strålende».

– Det å samarbeide sammen i offentlig og privat sektor som dette kan anbefales, avsluttet Aam.