TEST: Huawei Mediapad M5

Nettbrettsalget har ikke akkurat tatt av siden de første generasjonene med Ipad kom på markedet. De siste årene har det vært merkbart liten interesse, både fra brukere og produsenter. Nå satser Huawei, igjen, på en ti-tommer de mener skal konkurrere med segmentet rundt Ipad Pro.

Mediapad M5 kommer i to varianter, 10.8 tommer og 8.4 tommer. Sistnevnte ble beskrevet av Huawei selv som uaktuell for det nordiske markedet, og den finner du kun via mindre kjente importører. Vi sitter dermed igjen med 10-tommeren, og begynner sakte men sikkert å få øynene opp for siste generasjons Android-brett, godt hjulpet av grensesnitt, tilbehør og skjerm.

EMUI

Huawei har brukt sitt EMUI brukergrensesnitt helt siden 2012, og er nå på versjon 8.0, som ble lansert sammen med telefonen Mate 10. Den gang vare det mye snakk om kunstig intelligens, og hvordan grensesnittet lærte brukeren å kjenne for å danne mønstre rundt bruk som sparte batteri og allokerte riktige ressurser til riktig tid. Denne gangen vil vi påpeke Huaweis løsning på hvordan man bedre kan jobbe med et nettbrett i et skriveborsgrensesnitt.

Gjennom Emui Desktop får vi tilgang til et skrivebord med en bakgrunn som minner mistenkelig mye om Windows XP, samt start, knapp, musepeker og en systemskuff som er som revet ut av Windows. Sammen med Office 365 har vi fått mye ut av nettbrettet der det oppfører seg mer som en vanlig bærbar med Windows. Det er noen apper som ikke virker optimalt i denne modusen, men de fleste vi har forsøkt har fungert utmerket.

Tastatur

Sammen med det meget gode tastatur-coveret, som vi absolutt vil anbefale, er faktisk Mediapad M5 kanskje det nettbrettet som har kommet nærmest hybrid-pc-er, og som fungerer godt til arbeid med flere apper på skjermen samtidig. Da hjelper det selvsagt at skjermen er meget god, med en oppløsning på 2560x1600. Den brede skjermen, og de litt pussige plasseringene av lyd og av/på knappene inviterer absolutt til bruk i breddeformat. Verdt å nevne her at de fire meget habile høyttalerne merker om du bruker den i høyde- eller bredderetning, og bytter stereo-lyden deretter.

Huawei har også inkludert en fingeravtrykk-sensor i nettbrettet, samt mulighet for docking. Av porter er det kun den ene USB-C porten som er tilgjengelig, her finnes det heller ingen 3,5mm hodetelefonkobling. En adapter følger med på kjøpet.

På innsiden

Under panseret kjører Mediapad M5 en oppdatert Kirin 960s-prosessor som absolutt klarer unna de arbeidsoppgavene vi kastet på den. Rimelig standard 4GB RAM, og vår testmodell kom med 64GB lagringsplass. Her er det verdt å nevne at det finnes en 32GB versjon, igjen kun å få tak i hos mindre kjente importører, og i tillegg til en høyere pris enn 64GB-modellen. Styr unna den med andre ord. Vår modell kom også med støtte for sim-kort, og her bør det nevnes at prisforskjellen med og uten sim-støtte kun ligger på rundt 300 kroner, vi mener det er verdt de ekstra pengene.

Nettbrettet har en helt ok batteritid, når vi kjørte alt på absolutt maks holdt det i rundt 4 timer, under normal bruk på reise holdt det å lade hver andre dag. Den medfølgende hurtigladeren får batteriet fullt på snaue to timer.

Konklusjon

Med en nettpris på 4.600 for toppmodellen (anbefalt utpris er 4.990) syntes vi også Huawei har priset seg godt ned i segmenter der Mediapad M5 bokser langt over egen vektklasse. Akkurat nå er det vanskelig å finne en annen Android-tablet som gjør den samme jobben for den samme prisen. Anbefales.