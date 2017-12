Satser på Huddly

Leteng og Huddly har nå annonsert at de har inngått et distribusjonssamarbeid for Huddly GO samhandlingskamera til det nordiske markedet. Det betyr at Letengs distribusjonspartnere, fra i dag 18. desember 2017, kan bestille og selge Huddly produkter.

Norsk produksjon

Kameraet Huddly GO er et kompakt, 150-graders ultravidvinkel samhandlingskamera for team, som automatisk oppgraderer programvaren med nye funksjoner.

– Vi ble oppmerksomme på Huddly i forbindelse med produksjonen av vårt komplette møteromsmøbel - Avenue 5. Møbelet ble designet og produsert i Norge, og Huddly GO kameraet passet både profilen og funksjonen vi var på jakt etter, sier Øyvind Jacobsen, markedssjef i Leteng, i pressemeldingen.

Les mer: Lanserer egendesignet møteromsbord med integrert skjerm.

Leteng har i over 30 år vært distributør av produkter og løsninger innenfor audio, video og it.

Får oppmerksomhet

Huddly ble grunnlagt i 2013 og satser på program- og maskinvare for alle som bruker video til samarbeid.

Huddly Go har blitt omtalt i Fortune, TechCrunch, Endgagdet, Wired, VentureBet og en rekke andre publikasjoner som foretrukket løsning for blant annet Google og NEC.

Les mer: Norsk kamera til Google