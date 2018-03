VLC 3.0 er her

Tre år etter forrige store oppdatering er VLC 3.0 "Vetinari" her.

Mediespilleren har tilstedeværelse på både macOS, iOS, watchOS og tvOS. I tillegg til å være den kanskje beste generelle videospilleren, er den ikke minst også gratis.

VLCKit 3

Den store oppdateringen er under panseret, med VLCKit 3.0. Denne underliggende arkitekturen er basis for selve applikasjonen, men kan også benyttes som utgangspunkt av tredjepartsutviklere. Utviklerpakker finnes nå for både macOS, tvOS og iOS.

Forbederingene i VLC v3 er blant annet:

Maskinvarebasert dekoding av H264 og H265

360° video

HDR og 10-bit fargedybde

Strømming til Chromecast, også av formater som ikke er støttet nativt

Avspilling av Blu-Ray Java menyer

Den maskinbaserte avspillingen av H264 og H265 gjør at kun 20 prosent av iPhone-prosessorene stresses, i motsetting til en maksimering helt opp mot 100 prosent tidligere.

Du kan lese mer om, samt laste ned, VLC for macOS her. VLC for Mobile finner du på AppStore her. Vær oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig å sjekke etter oppdatering i VLC 2.0, du må laste ned den nye arkitekturen fra nettsiden.

Via VLC