Så ble Altibox også mobiloperatør

Altibox har sikret seg frekvenser både i 3,6 MHz- og 2,6 MHz-båndene og punget ut med 724 millioner kroner for sin andel. Dette betyr at Altibox skal bygge eget 5G-nett, men i første omgang kun til de som trenger det mest. Det gjelder i hovedsak om de lag 10 prosentene som bor mest spredt.

20-års ferd mot mobil

I 20 år har Lyse og Altibox lurt på hvordan de skal angripe mobilmarkedet. De har forsøkt oppkjøp av tjenestetilbyder og de har alt tilbud på IoT sensornett. Men den store mobilsatsingen har latt vente på seg. Nå kom den. Og de har like mye 5G-frekvenser til disposisjon som Telia. 5G-pilot på FWA har de teste lenge.

Vi sikter på de 10 siste prosentene som ikke har høyhastighetstilbud i dag. Med vårt partnerskap og brede fiberdekning i distriktene, ligger det godt an til at vi raskt kan tilby trådløst bredbånd (FWA). Og vi håper mer enn 100 Mbps etter hvert. Vi regner også med å slåss om frekvensrabatten på 560 millioner kroner, sier konserndirektør i Lyse Toril Nag.

Etter hvert kan vi også tenke oss en satsing mot næringslivet blant annet med private nett, sier Toril Nag som i dag er på jakt etter gode mobilfolk hun kan ansette.

Telia godt fornøyd

Telia Norge sikret seg viktige 5G-frekvensressurser i auksjonen som nylig ble avsluttet. De attraktive frekvensene i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene vil bli viktige på veien for å bygge ut et nasjonalt 5G-nett i løpet av 2023. Det er godt nytt for alle norske mobilkunder.

– Vi er godt fornøyd med utfallet av auksjonen, og kan love at de naturressursene som frekvensene er vil komme samfunnet og alle innbyggerne i Norge til gode. Vi har et mål om å dekke halve befolkningen med 5G i løpet av året og vi skal være først med et landsdekkende 5G-nett i løpet av 2023. Disse frekvensene vil sikre vår fremtidige evne til å være en digital tilrettelegger samt bli en viktig brikke på veien mot Gigabit-samfunnet, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

Frekvensressursene i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene er teknologinøytrale, og vil sammen med andre frekvenser danne bærebjelken i 5G-infrastrukturen til Telia Norge.

– Alle frekvensressurser er naturligvis viktige for å bygge en best mulig mobilnettinfrastruktur. Disse frekvensene vil i tillegg bli avgjørende for å bygge ut enda bedre høyhastighetsdekning også i distriktene, slik at alle i Norge kan komme seg på nett. Den raske teknologiske bruker- og tjenesteutviklingen stiller stadig økte krav til mobilnettet, og Telia Norge vil fortsette å investere betydelig i nettverkskvalitet, dekning og kapasitet for å gi alle kunder i vårt nett de beste kundeopplevelsene, avslutter Vellan.

Tøff auksjon sier Telenor

– Det var en tøff auksjon over fire dager med fire konkurrerende budgivere. Vi er svært glade for at vi nå har sikret naturressursene som skal til for å tilby våre kunder et 5G-nett i verdensklasse, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

Frekvensauksjonen gjelder tildelingen av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene til mobilkommunikasjon og 5G. Telenor er tildelt 2x40 MHz i 2,6 GHz-båndet og 120 MHz i 3,6 GHz-båndet.

Nkom har uttrykt ønske om tidlig innføring av 5G, og tilgang til frekvensressurser er en forutsetning for å oppnå dette. Telenor mener tildelingen gir et godt grunnlag for å bygge Norges beste 5G-nett målt i dekning og kvalitet.

– Med dette resultatet kan våre kunder være trygge på at Telenor også i fremtiden skal ha suveren mobildekning, og at 5G-opplevelsen blir fantastisk over hele landet. 5G-teknologien vil styrke flere samfunnskritiske tjenester, fremme innovasjon i næringslivet og få sterk positiv betydning for hver enkelt i samfunnet, sier Petter-Børre Furberg.

Telenor har lagt ut på en moderniseringsreise der det over 100 år gamle kobbernettet skal byttes ut med mobilnett og fiber. Samtidig har selskapet påtatt seg en dekningsforpliktelse for å sikre at en større andel av befolkningen vil få et tilbud om en Trådløst Bredbånd-opplevelse på over 100 mbit/s.

– De nye frekvensene vil sikre vår 5G-ambisjon samt sørge for at vi har kapasitet i nettet til å gi kundene våre suverene mobil- og bredbåndsopplevelser. Vi skal tilby lynraske bredbåndshastigheter levert over 5G-nettet, sier Petter-Børre Furberg.

Fakta om auksjonen

Nkom offentliggjorde i dag at Telenor har fått tilslag på følgende frekvens ressurser i frekvensauksjonen som ble avholdt fra 27. september til 30. september: 2x40 MHz i 2,6 GHz-båndet og 120 MHz i 3,6 GHz-båndet. Tildelingen gjelder henholdsvis fra 2023 og 2022, og utvider tillatelser Telenor har i dag.