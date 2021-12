Slik er forbrukernes syn på 5G

Annonse

For tre år siden lanserte sørkoreanske teleselskaper den nye generasjonen av 5G-nettverk til forbrukere, og i dag har omkring 30 prosent av verdens land tilgang til kommersielle 5G-tjenester. YouGovs siste hvitbok ser nærmere på de globale forbrukeres adopsjon av og syn på 5G.

Holdnings-forskjeller

YouGovs ” International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G ” er en dyptgående analyse av den globale adopsjonen av 5G i 17 markeder. Hvitboken er basert på intervjuer med 18.803 respondenter og med grunnlag i en lang rekke parametere undersøker den forbrukernes demografi, atferd og holdninger til 5G-produkter.

Rapporten viser at selv om 5G muligens er fremtidens nettverk, er det store forskjeller i adopsjon av og holdninger til 5G verden over.

Selv om 5G er kommersielt tilgjengelig, har bare 26 prosent av forbrukerne i de 17 markedene tilgang til 5G via smarttelefonen sin. 52 prosent har ikke tilgang, mens 18 prosent ikke er klar over om smarttelefonen deres har 5G-tilgang.

Yngre mer tilbøyelige

De yngre forbrukerne er generelt mest åpne ovenfor omstillingen til 5G. Globalt sett eier 33 prosent av respondentene mellom 25 og 34 år en enhet med tilgang til 5G – dobbelt så mange som respondentene over 55 år.

En femtedel av respondentene i alderen 25 til 34 betaler et 5G-gebyr til nettilbyderne sine i dag (sammenlignet med 12 prosent av dem mellom 45 og 54 og 7 prosent av dem som er 55+), mens 61 prosent er mer tilbøyelige til å betale et gebyr i fremtiden.

Tre av ti er bekymret for 5G

Noen forbrukere uttrykker bekymring angående det nye 5G-nettverket. Skepsisen omfatter alt fra de mest ekstreme konspirasjonsteoriene om en sammenheng mellom utbredelsen av 5G og koronapandemien til bekymringer om energiforbruk og it-sikkerhet.

Omkring tre av ti (31 prosent) forbrukere angir at de er bekymret for 5G – mest i Stillehavsområdet – etterfulgt av Europa (25 prosent) og USA (23 prosent). Andelen av bekymrede følger i grove trekk hvor utbredt 5G er i de tre områdene. I Danmark og Sverige angir bare 20 og 26 prosent at de er bekymret for 5G.