Dette er årets 50 fremste tech-kvinner

Annonse

For fjerde året på rad har Abelia og Oda-Nettverk kåret Norges 50 fremste tech-kvinner. Listen over årets kvinner ble presentert under et arrangement på Næringslivets Hus 6. mars.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til stede som en av gratulantene.

Annonse

– Teknologi spiller en stadig større plass i livene våre både privat og på jobb. Vi kan ikke la kun halvparten av befolkningen utforme løsninger for alle. Derfor er det inspirerende å se stadig flere kvinner i tech-yrker, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det skriver Oda-Nettverk i en pressemelding.

Formålet med kåringen er å løfte frem talenter og gode rollemodeller, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi og ledelse som karrierevei.

Annonse

Åpnet for offentlig sektor

Totalt ble hele 574 kvinner nominert, hvilket er en økning på 200 sammenliknet med fjoråret. Noe av forklaringen på dette er at kåringen i år for første gang var åpen for kvinner som jobber i offentlig sektor.

Annonse

– Det er mange dyktige teknologikvinner som jobber i offentlig sektor, men også her er andelen for lav. Vi synes derfor det var naturlig å utvide årets kåring og synliggjøre enda større mangfold. Den store interessen og høye kvaliteten har gjort det mulig for å oss å løfte frem nye talenter og rollemodeller, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia, i meldingen.