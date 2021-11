Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

Annonse

Den årlige undersøkelsen Young Professional Attraction Index (YPAI), gjennomført av rekrutteringsbyrået Academic Work, kartlegger unge arbeidstakeres syn på arbeidsgivere. Undersøkelsen ser også spesifikt på hvilke selskaper som er mest attraktive innen it, teknologi og økonomi.

På denne listen finner vi Sopra Steria som den syvende mest attraktive arbeidsgiveren for unge arbeidstakere i hele Norge, og det eneste konsulentselskapet på topp ti-listen.

– I tillegg til å komme på den generelle topp ti-listen, er vi er veldig stolte av å også komme på topp ti innen både IT og teknologi. Vi jobber hver dag med å digitalisere og utvikle samfunnet til det bedre, så at unge teknologer og it-utdannede ønsker å jobbe hos oss, er vi helt avhengige av, sier HR- og strategidirektør i Sopra Steria Skandinavia, Solfrid Skilbrigt.

Valg av arbeidsgiver

YPAI baserer seg på tre faktorer; arbeidsgiverens rykte, arbeidsgiverens opplevde fremgang i markedet og hvorvidt respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

Undersøkelsen viser også at det er et motivasjonsgap mellom hva som motiverer unge kvinner, og unge menn. Ifølge Academic work viser undersøkelsen at unge kvinner, i motsetning til menn, vekter tilbakemelding og bekreftelse aller høyest.

Helena Haugane og Rameen Khan som begge er nyansatte i Sopra Steria. De løfter Graduate-programmet som bakgrunn til valg av arbeidsgiver:

– Det omfattende Graduate-programmet som Sopra Steria tilbyr er er veldig attraktivt. Du får starte sammen med mange andre nyutdannede, og programmet fokuserer på faglig utvikling og nettverksbygging. I tillegg er Sopra Steria kjent for å ha et sosialt arbeidsmiljø og legger til rette for mange aktiviteter å engasjere seg i, sier Haugane.

Kahn løfter samfunnsbidraget som en motivator for å velge Sopra Steria:

– Et kriterie da jeg søkte jobb, var å få jobbe med samfunnsnyttige oppdrag. Der har Sopra Steria innfridd forventningene mine. I tillegg til samfunnsnyttige prosjekter bidrar jeg til «The Challenge», som er Sopra Steria sin årlige innsamlingsaksjon til utdannelsesinitiativer i India og Kirkens Bymisjon, sier Khan.