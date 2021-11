Advania og Visolit vil erobre Norden

Annonse

Det sammenslåtte selskapet blir en stor nordisk it-aktør med en total omsetning på over ni milliarder SEK og 2.550 ansatte. De to selskapene skriver i en pressemelding at oppkjøpet kommer til å skape en enda mer spennende og attraktiv arbeidsplass, som er en forutsetning for å kunne ta vare på talentene som finnes i begge selskaper.

Advania har i dag virksomhet på 27 steder i Sverige, Island, Norge, Finland og Danmark. Selskapets røtter går helt tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et reparasjonsverksted for kontorutstyr i Reykjavik. I de påfølgende årtier ble tre separate it-selskaper utviklet i tre nordiske land, Island, Sverige og Norge. I 2012 gikk de sammen til et nordisk varemerke og Advania ble grunnlagt.

– Vi er utrolig glade for at vi nå kan slå sammen Advania og Visolit. Sammen tar vi et stort steg mot å bli Nordens mest attraktive it-tjenesteselskap. Oppkjøpet av Visolit innebærer at vi kommer til å komme enda nærmere våre kunder gjennom et sterkere geografisk nærvær og et bredere og mer konkurransedyktig tilbud, sier Mikael Noaksson, konsernsjef i Advania, i pressemeldingen.

Visolit er et norsk teknologikonsern med en sterk posisjon som en leverandør av skytjenester. Selskapets historie startet i 1997, da under navnet Telecomputing.

– Vi er stolte over hva vi har bygget med Visolit siden 1997. Vi har en ledende posisjon i Norge, og er en utfordrer på det svenske markedet. Samarbeidet med Advania som er en ledende aktør i Sverige, gjør at vi kan tilby de beste it-tjenestene i Visolits plattform til begge våre kundebaser, sier Terje Mjøs, konsernsjef i Visolit.

Avslutningen av transaksjonen forventes i løpet av andre halvår 2021, etter blant annet vurderinger og godkjenning av etterlevelse av konkurranseregler.